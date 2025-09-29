Asia Cup 2025 Prize Money: पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया हुई मालामाल, BCCI से कितनी मिली इनाम राशि?

Asia Cup 2025 Prize Money Details सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। ये टीम इंडिया का रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया कप का खिताब रहा। पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की बरसात हुई। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को 21 करोड़ रुपये की इनामी राशि देने का एलान किया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Asia Cup 2025 Prize Money: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी और 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। ये टीम इंडिया की 2016 मेंस टी20 एशिया कप के बाद इस फॉर्मेट में दूसरी जीत रही। एशिया कप के 17वीं एडिशन जीतने के बाद टीम इंडिया पर पैसों की बरसात हुई।

बीसीसीआई ने भारत की पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद दुबई में ये एलान किया कि भारतीय क्रिकेट टीम और सपोर्ट स्टाफ को 21 करोड़ रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि ये एक बेहतरीन जीत है और बीसीसीआई 21 करोड़ रुपये प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ को देने का एलान करता है, जो इस एशिया कप का हिस्सा रहे।

Asia Cup 2025 Prize Money: मालामाल हुई टीम इंडिया दरअसल, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आगे कहा, "यह इनाम की रकम टीम, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और पूरे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। हमें अपने खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ पर बेहद गर्व है, जिन्होंने दुबई में शानदार प्रदर्शन किया।" बीसीसीआई ने भी सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते हुए लिखा,

"तीन वार, शून्य जवाब। एशिया कप चैंपियंस। संदेश साफ 21 करोड़ रुपये इनाम राशि टीम और सपोर्ट स्टाफ के लिए।" बता दें कि इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया। टीम इंडिया ने एक भी मैच में हार नहीं झेली और लगातार 7 मैच जीतकर खिताब पर कब्जा किया। वहीं, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी ट्वीट कर टीम को बधाई दी।