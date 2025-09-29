IND vs PAK Final: 'मेरी ट्रॉफी मेरी मर्जी...', Mohsin Naqvi को BCCI का अल्टीमेटम, जल्द वापस करो…

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी पर आरोप लगाया कि एशिया कप 2025 फाइनल के बाद वह ट्रॉफी और मेडल अपने साथ ले गए। सैकिया ने कहा कि बीसीसीआई इस मुद्दे पर आईसीसी मीटिंग में शिकायत दर्ज कराएगा और नकवी को ट्रॉफी वापस करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने 2022 में श्रीलंका की जीत का उदाहरण दिया जब जय शाह ने ट्रॉफी नहीं सौंपी थी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। BCCI Secretary Devajit Saikia On Mohsin Naqvi: बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बड़ा आरोप लगाया है कि एशिया कप 2025 फाइनल (IND vs PAK Final) में टीम इंडिया के ट्रॉफी और मेडल लेने से इनकार करने के बाद एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी और मेडल अपने साथ ले गए।

सैकिया (Devajit Saikia) ने कहा कि बीसीसीआई (BCCI) इस मुद्दे पर अगले महीने आईसीसी मीटिंग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगा। इतना ही नहीं उन्होंने मोहसिन नकवी को जल्द से जल्द ट्रॉफी वापस करने का अल्टीमेटम भी दिया। BCCI ने Mohsin Naqvi को दिया अल्टीमेटम दरअसल, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया (BCCI Secretary Devajit Saikia) ने कहा, "हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम एसीसी चेयरमैन, जो पाकिस्तान के बड़े नेताओं में से एक हैं, उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह ट्रॉफी और मेडल लेकर चले जाएं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के खिलाफ है। हम उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी और मेडल जल्द ही भारत को लौटाए जाएंगे। हम नवंबर में आईसीसी कॉन्फ्रेंस में इसका विरोध करेंगे।" क्यों टीम इंडिया ने मोहसिन से नहीं ली ट्रॉफी? BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने ये भी बताया कि क्यों टीम इंडिया ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया एक ऐसे शख्स के हाथों ट्रॉफी कभी नहीं स्वीकार कर सकती जो भारत के खिलाफ जंग छेड़ रहा हो। सैकिया ने कहा कि जहां तक ट्रॉफी की बात है, ट्रॉफी वितरण की बात है तो भारत ऐसे शख्स से ट्रॉफी नहीं ले सकता, लेकिन इससे उस जेंटलमैन को ट्रॉफी और मेडल को होटल लेने की अनुमति थोड़ी मिल जाती है।

2022 का उदाहरण दिया सैकिया (BCCI Devajit Secretary) ने यह भी कहा कि नकवी चाहें तो किसी और से ट्रॉफी दिलवा सकते थे। उन्होंने याद दिलाया कि 2022 में जब श्रीलंका ने एशिया कप जीता था तो तत्कालीन एसीसी अध्यक्ष जय शाह ने ट्रॉफी नहीं सौंपी थी।

बता दें कि भारतीय टीम (IND vs PAK Final) ने एशिया कप 2025 फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई। इस मैच में मिली जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, लेकिन मोहसिन (Mohsin Naqvi) भी स्टेज पर अड़े रहे और नतीजा ये हुआ टीम इंडिया बिना ट्रॉफी ही वापस होटल लौटी, जबकि मोहसिन नकवी ट्रॉफी और मेडल अपने साथ ले गए।