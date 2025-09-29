'नकवी को दिखा दी उसकी हैसियत', BJP ने बताया भारतीय टीम ने एशिया कप में क्यों नहीं ली ट्रॉफी?

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी और पदक लेने से मना कर दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह न्यू इंडिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अवार्ड स्वीकार नहीं किया क्योंकि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी इसे देने पर अड़े थे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रविवार को एशिया कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने ट्रॉफी और पदक लेने से इनकार कर दिया। भारतीय क्रिकेटरों ने इस तरीके से पाकिस्तान की किरकिरी पूरे विश्व के सामने करा दी।

भारतीय टीम के इस शानदार फैसले पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये न्यू इंडिया है। ये पोस्ट एक तरीके से पाकिस्तान के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है।

'नकवी को उनकी हैसियत दिखा दी' अपने पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा कि भारत ने एशिया कप और पदक स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी इस अवार्ड को देने की जिद में लगे थे।

अपने पोस्ट में उन्होंने आगे कहा कि वो (मोहसिन नकवी ) पीसीबी प्रमुख और पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री भी हैं। हमने न सिर्फ मैदान पर पाकिस्तान को धूल चटाई, बल्कि नकवी को भी उसकी जगह दिखा दी, जो आतंकवादी देश पाकिस्तान का मुख्य प्रचारक है। यह न्यू इंडिया है।

India refused to accept the Asia Cup and medals because Asian Cricket Council chairman Mohsin Naqvi, who is also the head of the Pakistan Cricket Board and the Interior Minister of Pakistan, insisted on presenting them.



We not only slammed Pakistan on the field but also put… — Amit Malviya (@amitmalviya) September 28, 2025 भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से किया इनकार गौरतलब है कि मैच के समाप्त होने के बाद जब मेडल और अवार्ड देने की बारी आई, उस वक्त अचानक प्रसारण बंद हो गया। वहीं, अंत में प्रस्तोता साइमन डूल ने अंत में एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) का एक बयान पढ़ा, जिसमें बताया गया कि भारतीय टीम समारोह के दौरान पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगी।