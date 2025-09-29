Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs PAK: पीएम मोदी की टीम इंडिया की बधाई वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल, लाखों ने किया रिपोस्ट

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:46 PM (IST)

    सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप-2025 के फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया। इसी जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल था। भारत ने जैसे ही ये मैच जीता इसके कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम को बधाई दी। उनका ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नरेंद्र मोदी ने एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम को दी बधाई

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया की एशिया कप-2025 में ऐतिहासिक जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से बधाई वाली पोस्ट की और सभी क्रिकेटरों को पाकिस्तान पर जीत की बधाई दी। टीम इंडिया की जीत के कुछ ही पल बाद मोदी ने ये पोस्ट की और ये इतनी वायरल हुई की इसे अभी तक लाखों लोग रिपोस्ट कर चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से मात दी। ये मैच सिर्फ मैच नहीं था बल्कि भारत की साख की बात थी। पहलगाम हमले के बाद ये भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी बदल गए हैं और इसलिए ये मैच ट्ऱॉफी जीतने वाली बात नहीं थी बल्कि पाकिस्तान को ये बताना था कि उसे भारत से हर मोर्चे पर मुंह की खानी ही पड़ेगी। टीम इंडिया ये मैसेज देने में सफल रही और पीएम मोदी भी इससे गदगद हो गए।

    पीएम मोदी का पोस्ट

    भारत की जीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही- भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाई।"

    पीएम मोदी की इस पोस्ट को अभी तक एक लाख 70 हजार से ज्यादा लोग रिपोस्ट कर चुके हैं। वहीं इस पोस्ट के दो करोड़ 50 लाख से ज्यादा इम्प्रेशन हैं।

    सूर्यकुमार ने दिया रिएक्शन

    पीएम मोदी का पोस्ट जब टीम इंडिया के विजयी कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि देश का लीडर फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहा है। सूर्यकुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "जब देश का लीडर खुद फ्रंट फुट से बैटिंग करता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद स्ट्राइक ले ली हो और रन बना रहे हों। जब सर सामने खड़े हैं तो फिर खिलाड़ी आजाद होकर खेलेंगे। अहम बात ये है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। जब हम भारत जाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। हमें अच्छा करने की और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी।"

    यह भी पढ़ें- पाकिस्तानी कप्तान की ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई, गुस्से से तिलमिलाए सलमान अली ने की क्रिकेट को शर्मसार करने वाली हरकत

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK: 'मैं बहुत डरा हुआ था...', Shivam Dube ने इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद शेयर की मन की बात