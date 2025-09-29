IND vs PAK: पीएम मोदी की टीम इंडिया की बधाई वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल, लाखों ने किया रिपोस्ट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया की एशिया कप-2025 में ऐतिहासिक जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से बधाई वाली पोस्ट की और सभी क्रिकेटरों को पाकिस्तान पर जीत की बधाई दी। टीम इंडिया की जीत के कुछ ही पल बाद मोदी ने ये पोस्ट की और ये इतनी वायरल हुई की इसे अभी तक लाखों लोग रिपोस्ट कर चुके हैं।

भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से मात दी। ये मैच सिर्फ मैच नहीं था बल्कि भारत की साख की बात थी। पहलगाम हमले के बाद ये भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी बदल गए हैं और इसलिए ये मैच ट्ऱॉफी जीतने वाली बात नहीं थी बल्कि पाकिस्तान को ये बताना था कि उसे भारत से हर मोर्चे पर मुंह की खानी ही पड़ेगी। टीम इंडिया ये मैसेज देने में सफल रही और पीएम मोदी भी इससे गदगद हो गए।

पीएम मोदी का पोस्ट

भारत की जीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। नतीजा वही- भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को बधाई।"

पीएम मोदी की इस पोस्ट को अभी तक एक लाख 70 हजार से ज्यादा लोग रिपोस्ट कर चुके हैं। वहीं इस पोस्ट के दो करोड़ 50 लाख से ज्यादा इम्प्रेशन हैं।

#OperationSindoor on the games field.



Outcome is the same - India wins!



Congrats to our cricketers. — Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025

सूर्यकुमार ने दिया रिएक्शन

पीएम मोदी का पोस्ट जब टीम इंडिया के विजयी कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि देश का लीडर फ्रंटफुट पर बैटिंग कर रहा है। सूर्यकुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "जब देश का लीडर खुद फ्रंट फुट से बैटिंग करता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद स्ट्राइक ले ली हो और रन बना रहे हों। जब सर सामने खड़े हैं तो फिर खिलाड़ी आजाद होकर खेलेंगे। अहम बात ये है कि पूरा देश जश्न मना रहा है। जब हम भारत जाएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। हमें अच्छा करने की और ज्यादा प्रेरणा मिलेगी।"