IND vs PAK: 'मैं बहुत डरा हुआ था...', Shivam Dube ने इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद शेयर की मन की बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shivam Dube Impact Player of the match medal: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान (Ind vs Pak) को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इस मैच में टीम इंडिया की जीत के बाद ऑलराउंडर शिवम दुबे (Shivam Dube) को इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला।

बीसीसीआई (BCCI) ने अपने एक्स पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें टीम के फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन ने शिवम दुबे को मेडल पहनाया। इस दौरान प्रेजेंटेशन के दौरान शिवम दुबे ने साफ स्पष्ट कहा कि उन्होंने मैच में प्रेशर झेला और वह डरे हुए भी थे।

दरअसल, बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में देखा जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर कहते हैं कि आज कमलेश जैन इम्पैक्ट प्लेयर के नाम का एलान करेंगे। कमलेश फिर कहते हैं,

"क्या दिन है इस मेडल को देने का। एक बड़ा दिन, एक बड़ा मैच और बड़ा फाइनल और उन्होंने थोड़ा अलग रोल निभाया, जैसा टीम उनसे चाहती थी। पहले ओवर में गेंदबाजी और पावरप्ले के दो अहम ओवर और चौके-छक्के लेना जब टीम को जरूरत थी। आज के इम्पैक्ट प्लेयर है- शिवम दुबे।"

शिवम दुबे (Shivam Dube Impact Player of the Match Medal), जिन्होंने भारत के एशिया कप टाइटल जीतने में अहम रोल निभाया। उन्होंने ये मेडल जीतने के बाद ये साफ कहा कि वह इस मैच के दौरान प्रेशर में थे। उन्होंने कहा,

"ये मेरे लिए बेहद खास है। थैंक्यू गौती भाई (कोच गंभीर) और कप्तान सूर्या। मैंने पहला ओवर फेंका और मैं 100 प्रतिशत प्रेशर में था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे बहुत डर भी लग रहा था। इस दौरान पीछे से बाकी खिलाड़ी चिल्लाते नजर आए कि अरे सच नहीं बताना है।"

इसे सुनकर शिवम हंसने लगे और अपनी स्पीच में आगे उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और वो टाइम फिर मैच के टाइम पर वो प्रेशर हट गया। बहुत मजा आया। थैंक्यू सर इसके लिए।

इस दौरान उनके साथी खिलाड़ी तालियों से उन्हें चीयर करते नजर आए। ड्रेसिंग रूम का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि स्टार ऑलराउंडर ने गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया। उन्होंने पावरप्ले के दौरान दो ओवर में केवल 12 रन दिए और कुल 3 ओवर में 23 रन लुटाए। इतना ही नहीं, फिर बैटिंग में उन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर अहम साझेदारी की और पांचवें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की।