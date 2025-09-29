Gautam Gambhir का टेबल पीटना और पाकिस्तान की हार… IND vs PAK Final में कोच ने यूं फूंका खिलाड़ियों में जोश- VIDEO

Gautam Gambhir भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया। खिताबी मैच में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का जज्बाती अंदाज काफी सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने फाइनल मैच के आखिरी ओवर में तिलक वर्मा का सिक्स देखकर जो रिएक्ट किया उसका वीडियो वायरल हो रहा है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir Reaction: एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से ‘योद्धा’ बनकर उतरे थे तिलक वर्मा (Tilak Varma Ind vs Pak Final), जिन्होंने अपनी यादगार पारी से भारत को ये खिताबी जीत दिलाई।

तिलक ने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन की मैच विनिंग पारी खेली और भारत की 5 विकेट से जीत में अहम योगदान दिया। इस मैच के आखिरी ओवर में जब टीम को 10 रन की दरकार थी, उस वक्त कोच गौतम गंभीर ने तिलक वर्मा के सिक्स पर जो रिएक्शन दिया, वो तेजी से वायरल हो रहा है।

Gautam Gambhir का टेबल पीटने वाला रिएक्शन VIRAL दरअसल, एशिया कप 2025 के फाइनल (Asia Cuमें भारत को आखिरी ओवर में 10 रन की जरूरत थी। इस दौरान क्रीज पर तिलक वर्मा थे, जिन्होंने हारिस रऊफ की दूसरी गेंद पर जोरदार छक्का जड़कर मैच को भारत की झोली में डाल दिया। इसके बाद भारत को 4 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। इसी छक्के के बाद भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर अपने जोशीले अंदाज में जश्न मनाते दिखे और डगआउट में टेबल पीटते हुए खुशी जताते दिखे।