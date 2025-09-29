Language
    'हम उन जैसे नहीं', सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी टीम के जख्मों पर छिड़का नमक, एक बयान से किया शर्मसार

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 05:56 PM (IST)

    सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप-2025 जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को लेकर बड़ी बात कही है और बताया है कि वह इस टूर्नामेंट में किस मंशा के साथ उतरी थी। भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से मात देकर खिताब अपने नाम किया है। पाकिस्तान एक समय हावी लग रहा था लेकिन तिलक वर्मा के दम पर भारत ने उससे जीत छीन ली।

    सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़का नमक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान को मात देने के बाद अपने एक बयान से उनके जख्मों पर नमक लगाया है। सूर्यकुमार के बयान ने पाकिस्तान टीम की पोल खोल दी है कि वह किस सोच के साथ मैदान पर उतरते हैं। सूर्यकुमार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान की टीमों में काफी अंतर है।

    भारत ने रविवार को एशिया कप-2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से मात दी। एक समय लग रहा था कि पाकिस्तान हावी है और फाइनल उसके नाम होगा, लेकिन फिर तिलक वर्मा का बल्ला चला और उन्होंने पाकिस्तान के मुंह से जीत छीनते हुए भारत को नौवीं बार एशिया का सरताज बना दिया।

    अंतर होना चाहिए

    भारत को एशिया कप का खिताब दिलाने के बाद सूर्यकुमार ने एनडीटीवी से बात की। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम और उनकी टीम में अंतर है और ये होना चाहिए। सूर्यकुमार ने कहा, "मुझे लगता है कि दो टीमों के बीच अंतर होना चाहिए। हमने कभी कोई इशारा नहीं किया, हाथ से मूवमेंट्स नहीं किए। हम इज्जत के साथ मैच खेलना चाहते थे। वह मैदान के बाहर बयान देना चाहते थे। परिणाम किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता था। लेकिन जब आप वापसी करो तो आपको अपने प्रायसों के लिए खुश होना चाहिए।"

    उन्होंने कहा, "बाहर से लोगों को लगता है कि काफी कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने अपने खिलाड़ियों से कहा, भावनाओं को एक तरफ रखो और अच्छा खेल खेलो। जो भी अंत होगा हमे उसे कबूल करेंगे।"

    बीसीसीआई को कहा शुक्रिया

    सूर्यकुमार ने बीसीसीआई का एशिया कप-2025 में साथ खड़ने रहने के लिए शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा, "बीसीसीआई काफी बड़ा बोर्ड है। कई खिलाड़ी, इतने सारे देश। बीसीसीआई हमारे आगे खड़ा था। हमें पूरा सपोर्ट किया। इसलिए ये खिलाड़ियों का काम था कि वह अच्छा क्रिकेट खेल उसे कुछ वापस दें और ट्रॉफी जीतें।"

