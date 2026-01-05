डोप टेस्ट में फेल हुआ SMAT-2025 खेलने वाला क्रिकेटर, महिला खिलाड़ी डोपिंग के कारण 8 साल के लिए बैन

पीटीआई, नई दिल्ली: क्रिकेट से जुड़े एक दुर्लभ मामले में उत्तराखंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज राजन कुमार के डोप जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। इस 29 साल के क्रिकेटर के नमूने में 'एनाबॉलिक स्टेरायड' ड्रोस्टानोलोन और मेटेनोलोन के साथ-साथ क्लोमीफीन भी पाया गया, जिसका उपयोग आमतौर पर महिलाओं में बांझपन के इलाज के लिए किया जाता है।

यह हालांकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। उत्तराखंड के खिलाड़ी ने अपना पिछला मैच आठ दिसंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ग्रुप डी के मैच में दिल्ली के विरुद्ध खेला था। क्रिकेटरों के डोप जांच में विफल होने के मामले बहुत कम हैं।

कम आते हैं मामले मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर अंशुला राव 2020 में डोपिंग के लिए पकड़े गए थे, जबकि पृथ्वी शॉ 2019 में डोप जांच में पॉजिटिव पाए गए थे। नोंगमैथेम रतनबाला देवी भी डोप टेस्ट में विफल होने वाली दुर्लभ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गईं। उनका नाम भी अस्थायी निलंबन पाने वाले खिलाडि़यों की नवीनतम सूची में शामिल है। उनके नमूने में एनाबॉलिक स्टेरॉयड मेटांडिएनोन पाया गया था। इस सूची में अन्य खिलाड़ी गौरव पटेल (एथलेटिक्स), खुशबू कुमारी (भारोत्तोलन), अचलवीर करवासरा (मुक्केबाजी और सिद्धांत शर्मा (पोलो) हैं।