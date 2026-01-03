Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Shreyas Iyer खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी का मैच, मयंक यादव पर भी आया बड़ा अपडेट

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:21 PM (IST)

    सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीसरे और अंतिम वनडे मैच के दौरान अय्यर को चोट लगी थी। उन्हें तिल्ली में घाव और आंतरिक रक्तस्त्राव के कारण अस्पताल में ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    वनडे टीम में हुई अय्यर की वापसी।

    मुंबई, पीटीआई: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पिछले साल अक्टूबर में लगी तिल्ली (स्पलीन) की चोट से उबरने के बाद अपना पहला प्रतिस्पर्धी मैच खेलने के लिए तैयार हैं। वह विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई और हिमाचल प्रदेश के बीच छह जनवरी को होने वाले मैच में खेलेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के विरुद्ध आगामी सीरीज में उनकी उपलब्धता फिटनेस पर निर्भर करेगी।

    सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीसरे और अंतिम वनडे मैच के दौरान अय्यर को चोट लगी थी। उन्हें तिल्ली में घाव और आंतरिक रक्तस्त्राव के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीसीसीआई ने नवंबर की शुरुआत में अय्यर को टीम से रिलीज कर दिया था। इसके बाद दाएं हाथ का यह बल्लेबाज अब वापसी करने के करीब है।

    मुंबई के लिए खेलेंगे 

    बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर आफ एक्सीलेंस के एक सूत्र के अनुसार यह 31 वर्षीय खिलाड़ी अपनी घरेलू टीम मुंबई के लिए 50 ओवरों की प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता में खेलेगा। सूत्र ने कहा कि श्रेयस दो जनवरी, 2026 को अपना पहला 50 ओवर का आरटीपी (रिटर्न टू प्ले) मैच खेलने में सफल रहे। वह पूरी तरह फिट होने की मंजूरी मिलने से पहले छह जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी के मैच के रूप में अपना दूसरा आरटीपी मैच खेलेंगे। इस प्रकार अय्यर एक अन्य भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। जायसवाल ने 31 दिसंबर को गोवा के विरुद्ध्र विजय हजारे ट्रॉफी में अपना पहला मैच खेला था।

    मयंक पूर्ण फिटनेस हासिल करने के करीब

    भारतीय तेज गेंदबाज मयंक यादव पीठ के निचले हिस्से में ऐंठन के कारण लगभग एक साल तक मैदान से बाहर रहने के बाद अब अपनी पूरी क्षमता से गेंदबाजी करने के लिए फिट होने के करीब हैं। इस 23 वर्षीय तेज गेंदबाज ने आईपीएल 2024 में अपनी तूफानी गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा था। इसके बाद वह सबसे छोटे प्रारूप में भारत के लिए भी खेले।

    हालांकि, पीठ की चोट के कारण वह 2025 में केवल दो प्रतिस्पर्धी मैच ही खेल पाए। मयंक की फिटनेस संबंधी समस्याओं के बावजूद उनकी आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस तेज गेंदबाज पर भरोसा दिखाया और पिछले महीने हुई नीलामी से पहले उन्हें अपनी टीम में बनाए रखा।

    बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि मयंक यादव अच्छी प्रगति कर रहे हैं और वह अपनी पूरी क्षमता के साथ गेंदबाजी करने के करीब हैं। उन्होंने अपनी ताकत और शारीरिक क्षमता में भी महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है, जिससे वह तेज गेंदबाजी के लिए आवश्यक अधिकतम फिटनेस स्तर हासिल करने के करीब पहुंच गए हैं।
    अधिकारी ने भारतीय बल्लेबाज रियान पराग की फिटनेस को लेकर भी जानकारी दी, जो दाहिने कंधे में चोट के कारण विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच छह दिसंबर को खेला था।

    यह भी पढ़ें- Mohammed Shami का करियर समाप्‍त! बुमराह-हार्दिक को आराम तो गिल-अय्यर की वापसी, जानें वनडे स्‍क्वॉड की 5 बड़ी बातें

    यह भी पढ़ें- IND vs NZ ODI Series: हार्दिक पांड्या को भारतीय स्‍क्वॉड में क्‍यों नहीं मिला मौका? BCCI ने बताई इसके पीछे की सही वजह