    Mohammed Shami का करियर समाप्‍त! बुमराह-हार्दिक को आराम तो गिल-अय्यर की वापसी, जानें वनडे स्‍क्वॉड की 5 बड़ी बातें

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:04 PM (IST)

    न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शनिवार को 15 सदस्‍यीय भारतीय क्रिकेट टीम का एलान किया गया। इस टीम में चोट से उबरने के बाद कप्‍तान शुभमन गिल और ...और पढ़ें

    शमी को नहीं मिला मौका।

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में कई बदलाव देखने का मिले हैं। चोट के बाद वनडे कप्‍तान शुभमन गिल और उपकप्‍तान श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के दौरान गिल तो ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में फील्डिंग करते हुए श्रेयस चोटिल हो गए थे।

    बीसीसीआई ने टीम के एलान के साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि अय्यर की उपलब्धता बीसीसीआई COE से फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर निर्भर है। मोहम्‍मद शमी को एक बार फिर भारतीय स्‍क्वॉड में जगह नहीं मिली है। आइए भारत के वनडे स्‍क्वॉड से जुड़ी बड़ी बातें जानते हैं।

    हार्दिक-बुमराह को आराम

    15 सदस्‍यीय भारतीय टीम में स्‍टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। बीसीसीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, BCCI के CEO ने हार्दिक पांड्या को एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं दी है।

    इतना ही नहीं आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप को देखते हुए उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है। बुमराह को भी वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते वनडे से दूर रखा गया है। इस दोनों प्‍लेयर्स का टी20 विश्‍व कप 2026 के दौरान फिट रहना जरूरी है।

    ईशान वनडे स्‍क्वॉड में नहीं

    ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी। टूर्नामेंट में ईशान ने बल्‍ले से भी कमाल का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन की बदौलत उन्‍होंने टी20 विश्‍व कप 2026 के लिए चुनी गई भारतीय टीम में जगह भी बनाई थी।

    हालांकि, ईशान को वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है। इस टीम में ऋषभ पंत और केएल राहुल के रूप में दो विकेटकीपिंग के विकल्‍प हैं। हालांकि, पंत इन दिनों खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। ऐसे में टीम केएल राहुल पर ज्‍यादा भरोसा जता सकती है।

    गायकवाड़ ने लगाया था शतक

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में रुतुराज गायकवाड़ ने 3 मैच की 2 पारियों में 113 रन बनाए थे। रायपुर में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे में उन्‍होंने शतक लगाया था। गायकवाड़ ने 83 गेंदों पर 105 रन की पारी खेली थी। इस दिनों खेली जा रही विजय हजारे ट्रॉफी में भी वह 1 शतक और 1 अर्धशतक लगा चुके हैं। इसके बाद भी उन्‍हें न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जगह नहीं मिली है।

    सिराज की हुई वापसी, शमी को जगह नहीं

    तेज गेंदबाज मोहम्‍मद सिराज का वनडे टीम में कमबैक हुआ है। वनडे विश्‍व कप 2027 को देखते हुए उन्‍हें एकदिवसीय फॉर्मेट में लगातार मौके मिलेंगे। घरेलू क्रिकेट में अपने आप को साबित करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी को एक बार फिर टीम में जगह नहीं दी गई है। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि उनका करियर अब खत्‍म हो गया है।

    लगातार नहीं मिल रहे मौके

    शमी चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरे सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज थे। उन्‍हें ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका नहीं मिला था। इसके बाद उन्‍हें साउथ अफ्रीका के विरुद्ध एकदिवसीय सीरीज से ड्रॉप किया गया। अब वह न्‍यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में भी अपनी जगह नहीं बना पाए हैं।

    वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

    शुभमन गिल (कप्‍तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।

