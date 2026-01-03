न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का एलान, ईशान-संजू को नहीं मिला मौका; श्रेयस की हुई वापसी
सीनियर पुरुष चयन समिति ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम का चयन कर लिया है। यह सीरीज 11 जनवरी से वडोद ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम का एलान किया गया। चोट के बाद वापसी कर रहे शुभमन गिल ही भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं श्रेयस अय्यर को उपकप्तानी सौंपी गई है। टी20 विश्व कप को देखते हुए हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है।
बीसीसीआई ने दी जानकारी
बीसीसीआई की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, सीनियर पुरुष चयन समिति ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम का चयन कर लिया है। यह सीरीज 11 जनवरी से वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होगी। चोट के बाद श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर की उपलब्धता बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर निर्भर है।
हार्दिक को इसलिए नहीं मिला मौका
बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के मुताबकि, बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हार्दिक पांड्या को एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं दी है। आगामी आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप को देखते हुए उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है।
वनडे सीरीज के लिए चुनी गई टीम में बतौर विकेटकीपर केएल राहुल और ऋषभ पंत को चुना गया है। पंत की खराब फॉर्म को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि ईशान किशन या संजू का आजमाया जा सकता है। हालांकि, सेलेक्टर्स ने ऐसा नहीं किया।
न्यूजीलैंड वनडे के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) January 3, 2026
India’s squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against New Zealand announced.
Details ▶️ https://t.co/Qpn22XBAPq#TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/8Qp2WXPS5P
वनडे सीरीज का शेड्यूल
- पहला वनडे: 11 जनवरी, वडोदरा
- दूसरा वनडे: 14 जनवरी, राजकोट
- तीसरा वनडे: 18 जनवरी, इंदौर
