न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम सेलेक्शन से पहले सामने आई टीम इंडिया की फिटनेस रिपोर्ट, शमी का नाम लिस्ट में नहीं
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम चयन से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट सामने आई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली चयन के लिए उपलब्ध है ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए आज संभवतः टीम का एलान हो सकता है। सभी की नजरें इस बात पर हैं कि किन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा क्योंकि कई खिलाड़ी चोट से परेशान हैं। इस बात पर भी नजरें हैं कि मोहम्मद शमी की टीम में वापसी होगी या नहीं। टीम सेलेक्शन से पहले खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट सामने आई है।
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में हिस्सा लिया था और शानदार खेल दिखाया था। जिन खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट सामने आई है उसमें रोहित का नाम है।
ये खिलाड़ी हैं उपलब्ध
रिपोर्ट के मुताबिक, वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह से फिट हैं और चयन के लिए उपलब्ध हैं। इसी तरह रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा चयन के लिए फिट और उपलब्ध हैं। चयन के लिए उपलब्ध खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट का नाम है।
फिट और चयन के लिए उपलब्ध खिलाड़ियों की लिस्ट में शमी का नाम भी नहीं है ऐसे में उनका चयन एक बार फिर टल सकता है या फिर ये इस बात के संकेत हो सकते हैं कि शमी चाहे कितना भी अच्छा कर लें, उनकी टीम इंडिया में वापसी नहीं होगी।
हार्दिक का वनडे टीम में चयन नहीं?
हार्दिक पांड्या का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। उनके बारे में खबर है कि वह फिलहाल विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे। इस टूर्नामेंट में वह दो मैच खेलेंगे। पांड्या ने 50 ओवर के प्रारूप को देखते हुए पर्याप्त गेंदबाजी नहीं की है। इसी को देखते हुए ये फैसला किया गया है। उन्हें टी20 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर प्रत्येक मैच में केवल सीमित ओवर ही गेंदबाजी का मौका मिलेगा।
अय्यर की क्या है फिटनेस?
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए भारत की वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर भी सभी की नजरें थीं। उनका दो जनवरी को एक टेस्ट होना था जो पूरा हो गया है। वह अंतिम फिटनेस टेस्ट से पहले अपने दूसरे आरटीपी मैच के तहत 6 जनवरी को विजय हजारे टूर्नामेंट में खेलेंगे।
