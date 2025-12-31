Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Shreyas Iyer की फिटनेस पर 'बड़ा संकट', 6 Kg वजन घटा; क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ वापसी का सपना रह जाएगा अधूरा?

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 12:11 PM (IST)

    श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैच लेते समय उनकी प्लीहा फट गई थी, जिससे वे चोटिल हो गए थे। चोट के कार ...और पढ़ें

    Hero Image

    Shreyas Iyer की फिटनेस पर 'बड़ा संकट', 6 किलो वजन घटा;

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shreyas Iyer Fitness Update: क्रिकेट जगत में एक बार फिर भारत के अनुभवी मिडिल ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर चिंता बढ़ गई है। बीते कुछ हफ्तों से वह चोट से उबरने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनकी तेजी से वजन कम होने की समस्या ने भारत बनाम न्यूजीलैंड तीन मैचों की वनडे सीरीज में उनकी वापसी पर भारी सवाल खड़ा कर दिया है। यह सीरीज 11 जनवरी से शुरू होने वाली है, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक उन्हें 50 ओवर के अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Shreyas Iyer: मैदान पर कैच लपकते समय लगी थी चोट

    दरअसल, अक्टूबर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक वनडे मैच के दौरान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer Fitness Update) चोटिल हो गए थे। बाउंड्री पर एक डाइविंग कैच लेने की कोशिश में अय्यर के पेट के ऊपरी हिस्से में गंभीर चोट लग गई थी। मेडिकल जांच में पता चला कि उनकी प्लीहा (Spleen) फट गई थी।

    इसके बाद वह लगातार चोट से उबर रहे थे। उनको लेकर पहले ये जानकारी थी कि वह 3 और 6 जनवरी को मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के दो मैच खेल सकते हैं और उसके बाद भारतीय टीम से जुड़ सकते हैं। हालांकि, बाद में बीसीसीआई के एक सूत्र ने एक मीडिया चैनल को साफ किया कि विजय हजारे ट्रॉफी में भी उनका हिस्सा लेना फिटनेस आकलन पर निर्भर करेगा।

    अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार,  अय्यर ने नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास तो शुरू कर दिया है, लेकिन क्रिकेट के खेल में जरूरी उच्च स्तर की फिटनेस अभी प्राप्त नहीं की है। वे अभी लंबे समय तक मैदान पर फील्डिंग करने या डाइव लगाने की स्थिति में नहीं हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम का मानना है कि उन्हें प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी करने से पहले अपनी शारीरिक मजबूती को फिर से हासिल करना होगा।

    चोट के बाद 6 किलोग्राम घटा वजन

    इतना ही नहीं, चोट का अय्यर के शरीर पर गहरा असर पड़ा है। चोट के बाद उनका करीब 6 किलोग्राम वजन कम हो गया है। यह वजन घटने की वजह मसल मास में आई कमी बताई जा रही है।

    भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका

    न्यूजीलैंड सीरीज के लिए अय्यर की अनुपलब्धता भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है, खासकर तब जब टीम विश्व कप की तैयारियों और संयोजन पर ध्यान दे रही है। हालांकि, ये देखना होगा कि क्या वह एक हफ्ते बाद 9 जनवरी को कितने फिट रहते हैं।

    यह भी पढ़ें- श्रेयस अय्यर की वापसी पर आया अपडेट, चोट से उबरने के आकलन के लिए COE पहुंचा बल्‍लेबाज

    यह भी पढ़ें- Punjab Kings full squad, IPL 2026: दो ऑस्‍ट्रेलियाई खिलाड़‍ियों को खरीदकर खुश हुआ पंजाब, अब ऐसा है किंग्‍स का पूरा स्‍क्‍वाड