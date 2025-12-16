Punjab Kings IPL Auction 2026 LIVE: पंजाब किंग्स को दो रिप्लेसमेंट की जरुरत, खर्च करने के लिए बचे हैं 11.50 करोड़ रुपये
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Punjab Kings IPL Auction 2026 LIVE: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की मिनी नीलामी का आयोजन अबुधाबी में जारी है। पंजाब किंग्स की टीम के पास 11.50 करोड़ रुपये का बजट बचा है, जिसमें उसे चार खिलाड़ियों को खरीदना है। पंजाब को इन 4 में से दो तो विदेशी खिलाड़ियों की जरुरत है।
याद दिला दें कि पंजाब किंग्स के पास प्रत्येक फ्रेंचाइजी की तरह 125 करोड़ रुपये का पर्स था। इसमें से फ्रेंचाइजी ने 21 खिलाड़ियों को रिटेन किया और इस तरह उसने 113.50 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। अब टीम के पास 11.50 करोड़ रुपये बचे हैं, जिसमें वो 4 खिलाड़ियों को खरीदेगा।
नीलामी के दिन बिकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट
पंजाब किंग्स को किसकी तलाश
पंजाब किंग्स को जोश इंग्लिस जैसे विध्वंसक बल्लेबाज की दरकार है, जिन्हें फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया। दरअसल, जोश इंग्लिस ने सीजन से पहले पुष्टि कर दी थी कि वो आईपीएल 2026 के दौरान केवल चार या पांच मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा, पंजाब की टीम ग्लेन मैक्सवेल के विकल्प की खोज में होगी।
ग्लेन मैक्सवेल ने इस साल आईपीएल में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया। वैसे, तो पंजाब किंग्स के टॉप-12 खिलाड़ी तय है तो उसे परेशानी नहीं है। वैसे भी फ्रेंचाइजी के पास ज्यादा पैसा खर्चा करने को है नहीं, तो ऑक्शन में उसकी खामोशी नजर आ सकती है।
21 खिलाड़ी, जिन्हें रिटेन किया गया
अर्शदीप सिंह, अजमतुल्लाह ओमरजई, हरनूर सिंह पन्नू, हरप्रीत बराड़, लोकी फर्ग्यूसन, मार्को यानसेन, मार्कस स्टोइनिस, मिच ओवन, मुशीर खान, नेहल वाधेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, पायला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश हेगड़े, विष्णु विनोद, वैशाक विजयकुमार, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर और युजवेंद्र चहल।
पिछले सीजन में प्रदर्शन
पंजाब किंग्स पिछले साल रनर्स-अप रही। आरसीबी के हाथों उसे 7 विकेट की शिकस्त सहनी पड़ी थी। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 का अभियान प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर रहते हुए किया था। पीबीकेएस ने 14 मैच खेले, जिसमें 9 जीते जबकि चार गंवाए थे। एक मैच बेनतीजा रहा।
पंजाब किंग्स का पूरा स्क्वाड
पंजाब किंग्स का पूरा स्क्वाड
