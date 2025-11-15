PBKS IPL Retentions: पंजाब किंग्स से किया सरप्राइज, ग्लेन मैक्सवेल सहित केवल इन 5 खिलाड़ियों को किया रिलीज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पिछले सीजन की उप-विजेता टीम पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की सूची बीसीसीआई को सौंप दी है। पंजाब ने चौंकाने वाला फैसला लिया है।

आईपीएल के इतिहास में पहली बार पंजाब किंग्स ने रिलीज किए गए खिलाड़ियों से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन किया है। उन्होंने केवल पांच खिलाड़ियों को रिलीज किया है। बाकी खिलाड़ियों पर टीम ने भरोसा जताया है।

पंजाब द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट-

ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंगलिस, अरोन हर्डी, कुलदीप सेन, प्रवीन दुबे

रिटेन किए गए खिलाड़ी-

श्रेयस अय्यर, नेहाल वढेरा, प्रियांश आर्या, शशांक सिंह, पइला अविनाश, हरनूर पन्नू, मुशीर खान, प्रभसिमरन सिंह, विश्नु विनोद, मार्क स्टोयनिस, मार्को यानसन, अजमतुल्लाह ओमरजई, सुर्यंश शेडगे, मिचेल ओवेन, अर्शदीप सिंह, वैशाक विजयकुमार, यश ठाकुर, जेवियर बर्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बरार