IPL 2026 Reteions SRH: ऑरेंज आर्मी ने हेनरिक क्लासेन को किया रिटेन, इन 8 खिलाड़ियों को दिखाया बाहर का रास्ता

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइजी के लिए सबसे अहम कदम हेनरिक क्लासेन को रिटेन करना है, जो उनका सबसे महंगा खिलाड़ी है। साथ ही उनकी बल्लेबाजी लाइन-अप का एक अहम हिस्सा है। दूसरी ओर, उन्होंने एडम जम्पा और राहुल चाहर की लेगस्पिन जोड़ी के साथ-साथ साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर वियान मुल्डर को रिलीज कर दिया है।

शनिवार, 15 नवंबर को SRH ने अपनी रिटेन और रिलीज लिस्ट जारी कर दी है। टीम ने 8 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। इसमें भारतीय तेज गेंदबाज शमी को लखनऊ के साथ ट्रेड कर दिया। वहीं, फिनिशर अभिनव मनोहर को भी टीम से रिलीज कर दिया है। अब उनके पास 25.5 करोड़ का पर्स बचा है।