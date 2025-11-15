DC Retentions List: दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 'टॉप गन' को किया रिलीज, नटराजन टीम में बरकरार; देखें पूरी लिस्ट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 के रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। फ्रेंचाइजी ने 7 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। इसमें टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वालों में से एक सलामी बल्लेबाज जैक फ्रेंजर-मैकगर्ग और उप-कप्तान फॉफ डुप्लेसिस को बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

वहीं, टी नटराजन का दिल्ली कैपिटल्स के साथ खेलना जारी रहेगा। क्योंकि फ्रेंचाइजी चोटों से प्रभावित सीजन के बावजूद इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज पर भरोसा जता रही है। दिल्ली ने 10.75 करोड़ में नटराजन को पिछले साल अपने साथ जोड़ा था।

टी नटराजन पर टीम को भरोसा पिछले सीजन वह कुछ खास नहीं कर पाए थे और चोट की वजह से अंदर बाहर होते रहे। हालांकि, अब उन्होंने पूरी तरह से फिटनेस और लय हासिल कर ली है। आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु की टीम में जगह बना ली है, जिससे उनकी फॉर्म में वापसी का संकेत मिलता है।