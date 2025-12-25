नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर मुंबई में अपने घरेलू मैदान पर बल्लेबाजी अभ्यास फिर से शुरू करने के बाद तिल्ली (स्पलीन) की चोट से ठीक होने के आगे के आकलन के लिए बीसीसीआई के सेंटर आफ एक्सीलेंस (COE) बेंगलुरु पहुंच गए हैं। अभी यह साफ नहीं है कि वह वहां कितने दिन रहेंगे। मेडिकल टीम को उनका अच्छी तरह से आकलन करने में लगभग चार से छह दिन लग सकते हैं। उसके बाद सीओई उनके पूरी तरह से ठीक होने और मैचों के लिए फिट होने के बारे में स्थिति साफ करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत के वनडे उप-कप्तान अय्यर को 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीसरे वनडे के दौरान एलेक्स कैरी का डाइविंग कैच लेने की कोशिश में तिल्ली में गंभीर चोट लग गई थी। सिडनी के एक अस्पताल में स्कैन में अय्यर को इस चोट से हुए अंदरूनी रक्तस्त्राव का पता चला था, जिसके बाद वहां उनका ऑपरेशन हुआ था।

अय्यर गुरुवार सुबह मुंबई से बेंगलुरु स्थित सीओई के लिए रवाना हुए। अच्छी बात यह है कि अय्यर ने लगभग 10 दिन पहले हल्की जिम ट्रेनिंग शुरू करने के बाद मुंबई के क्रिकेट क्लब आफ इंडिया (सीसीआई) नेट्स में लगभग 30-45 मिनट तक बल्लेबाजी की।

बताया जा रहा है कि बुधवार को भी बल्लेबाजी करने के बाद वह ठीक थे और खुद को बेहतर महसूस कर रहे थे। दर्द या किसी और चीज का कोई संकेत नहीं था। हालांकि जनवरी में न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारत के तीन वनडे मैचों में अय्यर की भागीदारी अभी अनिश्चित लग रही है। फिलहाल चल रही विजय हजारे ट्रॉफी में उनका मुंबई की टीम में शामिल होना भी अनिश्चित है।