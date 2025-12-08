स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। टीम इंडिया के स्‍टार बल्‍लेबाज श्रेयस अय्यर की इंजरी पर अपडेट आया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान उनके पेट में चोट लग गई थी। ऐसे में वह लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं। अब खबर आ रही है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में उनका अल्ट्रासाउंड होगा। इसके बार जैसी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार अय्यर रिहैब करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, श्रेयस का अगला अल्ट्रासाउंड स्कैन दिसंबर के दूसरे हफ्ते में होना है। यह भी बताया जा रहा है कि स्कैन के नतीजों के बारे में किसी एक्‍सपर्ट से सलाह लेने के बाद वह बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में अपना रिहैबिलिटेशन शुरू कर सकते हैं।

इससे पहले श्रेयस के आवास के पास उनका अल्ट्रासोनोग्राफी (यूएसजी) स्कैन किया गया था। जिसकी इमेज का रिव्‍यू खेल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. दिनशॉ पारदीवाला ने किया था। रिव्‍यू में उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। इसके बाद उन्हें आइसोमेट्रिक व्यायाम शुरू करने की अनुमति दे दी गई। विशेषज्ञों की अनुमति मिलने के बाद ही वे ट्रेनिंग पर लौट पाएंगे।

BCCI ने 27 अक्टूबर को एक बयान जारी किया था। इसके अनुसार, अय्यर को सिडनी में तीसरे वनडे में फील्डिंग करते समय बाईं पसली के निचले हिस्से में चोट लग गई थी। शुरुआती स्कैन में पता चला कि उनकी प्लीहा में चोट लगी है और उनका इलाज चल रहा है।

अय्यर का फिट होना भारतीय टीम के लिए जरूरी है। उन्होंने भारत की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जीत और वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी अनुपस्थिति में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 नंबर पर रुतुराज गायकवाड़ को मौका दिया। उन्‍होंने रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में शतक लगाया।