    IND vs SA: वनडे सीरीज से OUT गिल-अय्यर की कब होगी वापसी? भारतीय कोच ने दे दिया बड़ा अपडेट

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:49 AM (IST)

    IND vs SA: भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मोर्केल ने शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर अपडेट दिया है। चोटिल होने के कारण दोनों खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हैं। गिल को गर्दन में चोट लगी थी, जबकि अय्यर को स्प्लीन लसरेशन हुआ था।    

    IND vs SA ODI: गिल-अय्यर की चोट पर भारतीय कोच का अपडेट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shubman Gill & Shreyas Iyer Fitness Update: टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मोर्केल ने स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज यानी 30 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए दोनों खिलाड़ी चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर हैं।

    गिल को इस महीने की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, जबकि श्रेयस अय्यर अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में गंभीर स्प्लीन लसरेशन के कारण टीम से बाहर हो गए थे।

    मोर्केल के मुताबिक, दोनों खिलाड़ी रिकवरी प्रक्रिया में हैं और पूरी तरह फिट होने तक उन पर कोई जोखिम नहीं लिया जाएगा।रांची में होने वाले पहले वनडे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मोर्केल ने बताया कि दोनों खिलाड़ी तेजी से रिकवर कर रहे हैं और श्रेयस ने अपनी रिहैब प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

    दरअसल, भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मोर्केल ने कहा,

     

    मुझे लगता है मेडिकल टीम इससे जुड़े सही अपडेट दे सकती है। मैंने दो दिन पहले शुभमन से बात की थी, वह अच्छी तरह रिकवर कर रहे हैं, यह सुनकर अच्छा लगा।

    मॉर्न मोर्केल (भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच)

    श्रेयस ने भी रिहैब शुरू कर दिया है, जो शानदार खबर है। हम उन्हें टीम में वापस देखने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों अब हेल्दी हैं और वापसी की तैयारी में जुटे हैं।

    मॉर्न मोर्केल (भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच)

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gull Fitness Update) अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20 सीरीज के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

    वहीं श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer Fitness Update) को पूरी तरह ठीक होने में अभी और समय लग सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, अय्यर, जो कि पंजाब किंग्स के कप्तान हैं, वह आईपीएल 2026 के जरिए मैदान पर वापसी कर सकते हैं।

    रांची में आज पहला वनडे मैच

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों (India vs South Africa ODI Series 2025) की वनडे सीरीज का पहला मैच आज रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है। टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वनडे सीरीज की शुरुआत टीम नए सिरे के साथ करना चाहेगी। शुभमन गिल इंजरी के चलते हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, जिसकी वजह से केएल राहुल को कप्तानी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि टेम्बा बावुमा के ही पास साउथ अफ्रीका की कमान है। 

