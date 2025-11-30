IND vs SA: वनडे सीरीज से OUT गिल-अय्यर की कब होगी वापसी? भारतीय कोच ने दे दिया बड़ा अपडेट

वहीं श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer Fitness Update) को पूरी तरह ठीक होने में अभी और समय लग सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, अय्यर, जो कि पंजाब किंग्स के कप्तान हैं, वह आईपीएल 2026 के जरिए मैदान पर वापसी कर सकते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gull Fitness Update) अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20 सीरीज के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।

रांची में आज पहला वनडे मैच

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों (India vs South Africa ODI Series 2025) की वनडे सीरीज का पहला मैच आज रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाना है। टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वनडे सीरीज की शुरुआत टीम नए सिरे के साथ करना चाहेगी। शुभमन गिल इंजरी के चलते हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, जिसकी वजह से केएल राहुल को कप्तानी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि टेम्बा बावुमा के ही पास साउथ अफ्रीका की कमान है।