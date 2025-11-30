IND vs SA: 'तगड़ा मार दिया,' विराट कोहली के शॉट पर पंत के मुंह से निकला 'वाह', BCCI ने शेयर किया वीडियो

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को रांची के जेएससीए स्टेडियम में टीम इंडिया के ट्रेनिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यह वीडियो विराट कोहली और रोहित शर्मा की अनुभवी जोड़ी पर केंद्रित था, जो 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी करेंगे।

गौरतलब है कि विराट और रोहित दोनों ही टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल वनडे मैच ही खेलते हैं। बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में नेट्स में कोहली के शॉट पर पंत की एक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तेज गेंदबाज ने कोहली को गुड लेंथ पर गेंद डाली, जिस पर कोहली ने क्रीज से बाहर निकलकर बेहतरीन टाइमिंग से पुल शॉट लगाया।

पंत के मुंह से निकला वाह पंत ने स्टंप के पीछे से कहा, 'भाई जी, अच्छी गेंद थी ये। तगड़ा मार दिया।' यह जोड़ी आखिरी बार अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैच में खेली थी, जहां रोहित ने नाबाद 121 रनों की मैच विजयी पारी खेली थी। जबकि कोहली ने नाबाद 74 रनों का योगदान दिया था। दोनों ने मिलकर 168 रनों की साझेदारी की थी।