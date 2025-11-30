IND vs SA: 'तगड़ा मार दिया,' विराट कोहली के शॉट पर पंत के मुंह से निकला 'वाह', BCCI ने शेयर किया वीडियो
विराट और रोहित दोनों ही टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल वनडे मैच ही खेलते हैं। बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में नेट्स में कोहली के शॉट पर पंत की एक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तेज गेंदबाज ने कोहली को गुड लेंथ पर गेंद डाली, जिस पर कोहली ने क्रीज से बाहर निकलकर बेहतरीन टाइमिंग से पुल शॉट लगाया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को रांची के जेएससीए स्टेडियम में टीम इंडिया के ट्रेनिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यह वीडियो विराट कोहली और रोहित शर्मा की अनुभवी जोड़ी पर केंद्रित था, जो 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में वापसी करेंगे।
गौरतलब है कि विराट और रोहित दोनों ही टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केवल वनडे मैच ही खेलते हैं। बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में नेट्स में कोहली के शॉट पर पंत की एक प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तेज गेंदबाज ने कोहली को गुड लेंथ पर गेंद डाली, जिस पर कोहली ने क्रीज से बाहर निकलकर बेहतरीन टाइमिंग से पुल शॉट लगाया।
पंत के मुंह से निकला वाह
पंत ने स्टंप के पीछे से कहा, 'भाई जी, अच्छी गेंद थी ये। तगड़ा मार दिया।' यह जोड़ी आखिरी बार अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में वनडे मैच में खेली थी, जहां रोहित ने नाबाद 121 रनों की मैच विजयी पारी खेली थी। जबकि कोहली ने नाबाद 74 रनों का योगदान दिया था। दोनों ने मिलकर 168 रनों की साझेदारी की थी।
रांची में होने वाले वनडे सीरीज के पहले मैच से पहले कोहली और रोहित दोनों ही ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर हैं। मौजूदा नंबर एक वनडे बल्लेबाज रोहित 20,000 रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बनने की ओर अग्रसर हैं। उनके नाम 502 मैचों में 19,902 अंतरराष्ट्रीय रन हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज ने 67 टेस्ट मैचों में 4,301 रन बनाए हैं।
𝗦𝗢𝗨𝗡𝗗 𝗢𝗡 🔊— BCCI (@BCCI) November 29, 2025
🎥 High intensity and good vibes, ft. Rohit Sharma and Virat Kohli 🤝🔥#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @ImRo45 | @imVkohli pic.twitter.com/hT6hQ0NAmN
रोहित और विराट रिकॉर्ड रचने के करीब
उनके नाम टी20I में 4,231 और वनडे में 11,370 रन दर्ज हैं। वह सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जैसे 20,000 रनों के क्लब में शामिल होने से केवल 98 रन दूर हैं। दूसरी ओर, कोहली को किसी एक प्रारूप में किसी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए केवल एक शतक की आवश्यकता है।
कोहली वर्तमान में 51 शतकों के साथ सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर हैं, जिन्होंने टेस्ट मैचों में 51 शतकों के साथ अपना करियर समाप्त किया था। केवल दो खिलाड़ी- कोहली और तेंदुलकर, ही किसी एक प्रारूप में 50 या उससे अधिक शतक बनाने का कीर्तिमान स्थापित कर पाए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।