ICC Rankings Update: नंबर-1 के लिए 'RO-KO' के बीच जंग...आईसीसी रैंकिंग्स के टॉप-10 में हुआ तगड़ा फेरबदल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ICC Rankings Update: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में दो स्थानों की छलांग लगाई और वह दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। वह अपने साथी खिलाड़ी रोहित शर्मा, जो कि नंबर-1 पायदान पर मौजूद हैं, उनसे केवल 8 प्वाइंट पीछे हैं।

37 साल के किंग कोहली ने साल 2021 अप्रैल के बाद से आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में टॉप स्पॉट नहीं हासिल किया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद वह एक बार फिर आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग के नंबर-1 के करीब पहुंच गए हैं।

दाएं हाथ के बल्लेबाज को वनडे सीरीज में 302 रन बनाने के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज से नवाजा गया था। उन्होंने सीरीज के आखिरी मैच, जो कि विशाखापट्टनम में खेला गया था, उसमें 65 रन की नाबाद पारी खेली थी और टीम को जीत दिलाई थी। उनके इस प्रदर्शन का फायदा उन्हें आईसीसी वनडे रैंकिंग में मिला, जहां वह दो स्थान की उछाल लेकर दूसरे स्थान पर पहुंचे।

ICC Rankings Update: नंबर-1 के लिए 'RO-KO' में जंग दरअसल, भारतीय टीम के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा (Virat Kohli and Rohit Sharma ICC Rankings Update), दोनों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल का परफॉर्म किया। रोहित शर्मा ने तीन मैचों की सीरीज में 146 रन बनाए, जबकि किंग कोहली ने 302 रन पूरी सीरीज में बनाए।

अब दोनों ही दिग्गजों को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलते हुए देखा जाएगा, जिसका आगाज 11 जनवरी से होना है। इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर रोहित-कोहली दोनों पहले पायदान पर कब्जा जमाना चाहेंगे। आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर अभी 'हिटमैन' 781 रेटिंग के साथ है, जबकि दूसरे पायदान पर विराट कोहली 773 रेटिंग के साथ मौजूद हैं।

आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में भारतीय टीम के श्रेयस अय्यर को एक स्थान का नुकसान हुआ। वह 10वें पायदान पर खिसक गए। टॉप-10 में न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल को एक स्थान और अफगानिस्तान के इब्राहिम जादरान को भी एक पोजिशन का घाटा हुआ। दोनों क्रमश: तीसरे और चौथे पायदान पर खिसक गए हैं। पांचवें पर शुभमन गिल मौजूद हैं। छठे पर पाकिस्तान के दिग्गज बाबर आजम बरकरार हैं। 9वें पायदान पर एक स्थान की उछाल के साथ श्रीलंका के चरिथ असलंका पहुंचे हैं।