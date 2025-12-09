Language
    ICC Rankings: Smriti Mandhana को घाटा, अफ्रीकी कप्तान नंबर-1 पर पहुंचीं; देखें आईसीसी की ताजा रैंकिंग

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    ICC Rankings Update: आईसीसी की ताजा महिला रैंकिंग में बदलाव हुए हैं। भारतीय उप-कप्तान स्मृति मंधाना वनडे बैटिंग रैंकिंग में एक स्थान के नुक ...और पढ़ें

    ICC Women's Rankings: स्मृतिन मंधाना को हुआ एक स्थान का नुकसान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana ICC Rankings: ICC की ताजा महिला रैंकिंग में बदलाव देखने को मिले है। साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों को ICC महिला T20I रैंकिंग में काफी फायदा हुआ है। साउथ अफ्रीका की बाएं हाथ की स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर 4 स्थान की उछाल के साथ छठे पायदान पर पहुंच गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की T20 सीरीज के पहले दो मुकाबलों में म्लाबा ने शानदार गेंदबाजी की, जिसमें उन्होंने तीन विकेट लिए। इसका सीधा फायदा उन्हें आईसीसी रैंकिंग में मिला है। उन्होंने इन दो मैचों में सिर्फ 11.33 की औसत से तीन विकेट झटके, जिसका सीधा फायदा उन्हें रैंकिंग में मिला है।

    उनके अलावा भारत की महिला आईसीसी रैंकिंग की बात करें तो वनडे और टी20आई रैंकिंग में बदलाव देखने को मिले हैं। भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना को 1 स्थान का घाटा हुआ है और वह आईसीसी महिला वनडे बैटर्स रैंकिंग में दूसरे पायदान पर खिसक गई है।

    ICC Women's Rankings: म्लाबा ने 4 स्थान की लगाई छलांग

    25 साल की म्लाबा चार स्थान के फायदे के साथ आईसीसी महिला टी20आई बॉलर्स रैंकिंग (ICC Rankings) में छठे पायदान पर है और अब वह ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज और मौजूदा नंबर-1 T20I बॉलर एनाबेल सदरलैंड से सिर्फ 31 प्वाइंट पीछे हैं। ऐसे में आने वाले मुकाबलों में उनके पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा। भारत की दीप्ति शर्मा और पाकिस्तान की सादिया इकबाल संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर है। दोनों के 732 रेटिंग प्वाइंट हैं। सोफी एक्लेस्टोन और लॉरेन बेल क्रमश: चौथे और 5वें स्थान पर हैं।

    वहीं, आईसीसी महिला टी20आई बैटिंग रैंकिंग में श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू को एक स्थान का फायदा मिला और वह छठे पायदान पर है। भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर एक स्थान के फायदे के साथ 15वें स्थान पर पहुंच गई है। 16वें पायदान पर न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन एक स्थान के फायदे के साथ पहुंची हैं। आईसीसी महिला टी20आई बैटर्स रैंकिंग में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी 794 रेटिंग प्वाइंट के साथ मौजूद हैं।

    Smriti Mandhana को हुआ नुकसान

    आईसीसी महिला वनडे बैटिंग रैंकिंग में नंबर-1 पर लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) दो स्थानों के फायदे के साथ 814 रेटिंग प्वाइंट के साथ मौजूद है, जबकि भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana ICC Rankings) को एक स्थान का घाटा हुआ है। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर को भी एक स्थान का नुकसान झे्लना पड़ा।

    स्मृति और एश्ले क्रमश: दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम की फोबे लिचफील्ड को 13 स्थानों का फायदा हुआ। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 4 स्थानों की छलांग के साथ आईसीसी वनडे महिला बैटिंग रैंकिंग में 14वें पायदान पर पहुंच गई हैं, जबकि जेमिमाह रोड्रिग्ज को 9 स्थानों का बंपर फायदा मिला है। वह 10वें पायदान पर 658 रेटिंग प्वाइंट के साथ मौजूद हैं।

