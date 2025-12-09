'मेरे लिए शांत मतलब चुप रहना नहीं...', पलाश संग शादी टूटने के बाद Smriti Mandhana की पोस्ट ने मचाई तबाही

आखिरकार, रविवार यानी 7 दिसंबर 2025 को स्मृति ने स्टोरी शेयर कर जानकारी दी कि शादी कैंसिल हो गई है। स्मृति ने कहा कि मुझे साफ करना है कि शादी कैंसिल हो चुकी है। मैं चाहती हूं कि यह मामला यहीं खत्म किया जाए।

संगीतकार पालाश मुच्छल और स्मृति मंधाना (Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding) की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी, लेकिन स्मृति के पिता को उसी दिन हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से शादी को टालने का फैसला लिया गया। इस बीच पलाश की कुछ चैट्स एक मिस्ट्री गर्ल ने लीक की और इसके बाद अफवाहें और तेज हो गईं।

उन्होंने लिखा कि वे हमेशा से एक निजी जीवन जीने वाली इंसान रही हैं, लेकिन लगातार बढ़ रही अफवाहों ने उन्हें मजबूर किया कि वे खुद सामने आएं।

स्मृति ने समाज और फैंस से भी अपील की कि कृपया दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें आगे बढ़ने की जगह दें।

पालाश मुच्छल ने भी इंस्टा पर लगाई स्टोरी

स्मृति ही नहीं, म्यूजिक कम्पोजर पालाश मुच्छल ने भी अपनी तरफ से बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि बीते कुछ हफ्ते उनके लिए बेहद मुश्किल रहे हैं। उनके बयान का अहम हिस्सा था कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है। अफवाहों पर लोग जितनी आसानी से प्रतिक्रिया देते हैं, वह उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वे कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करेंगे जो गलत और भ्रामक बातें फैला रहे हैं।