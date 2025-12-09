Language
    'मेरे लिए शांत मतलब चुप रहना नहीं...', पलाश संग शादी टूटने के बाद Smriti Mandhana की पोस्ट ने मचाई तबाही

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    Smriti Mandhana Instagram Video: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने 7 दिसंबर 2025 को संगीतकार पलाश मुच्छल से अपनी शादी ...और पढ़ें

    Smriti Mandhana की इंस्टाग्राम वीडियो हो रही VIRAL

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Smriti Mandhana Latest Video: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना की बॉलीवुड म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल संग शादी कैंसिल हो चुकी है। 7 दिसंबर 2025 को स्मृति ने शादी रद होने का एलान करने के साथ फैंस से प्राइवेसी की अपील की।

    शादी टूटने के बाद महिला क्रिकेटर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जो कि एक मोबाइल फोन का विज्ञापन था। उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा कि मेरे लिए शांत रहना मतलब चुप रहना नहीं, यह नियंत्रण है। उनका ये पोस्ट वायरल होते ही फैंस उसे उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़ रहे हैं।

    दरअसल, स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Instagram Video) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह हाथ में बल्ला थामे नजर आ रही है और एक स्पीच दे रही हैं। स्मृति वीडियो की शुरुआत में कहती हैं कि शांत लोग हलचल नहीं संभाल सकते, लेकिन मैंने तो शोर के बीच भी सांस लेना सीख लिया। अब मेरी शांति ही मेरी आवाज है और मेरा विश्वास मेरा असली बल।

    स्मृति ये भी कह रही है कि फॉर्म कभी ऊपर-नीचे हुआ तो दुनिया की आवाज तेज हुई, पर उन्होंने घबराहट नहीं, साफ सोच चुनी। हार भी मिली, जो दिल में चुभती रहीं, पर उन्होंने उसे अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझकर सहेजा। 

    ये OnePlus 150R मोबाइल फोन के विज्ञापन को लेकर वीडियो था, जो उन्होंने शेयर किया।

    स्मृति-पलाश की टूटी शादी

    संगीतकार पालाश मुच्छल और स्मृति मंधाना (Palash Muchhal Smriti Mandhana Wedding) की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी, लेकिन स्मृति के पिता को उसी दिन हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से शादी को टालने का फैसला लिया गया। इस बीच पलाश की कुछ चैट्स एक मिस्ट्री गर्ल ने लीक की और इसके बाद अफवाहें और तेज हो गईं।

    आखिरकार, रविवार यानी 7 दिसंबर 2025 को स्मृति ने स्टोरी शेयर कर जानकारी दी कि शादी कैंसिल हो गई है। स्मृति ने कहा कि मुझे साफ करना है कि शादी कैंसिल हो चुकी है। मैं चाहती हूं कि यह मामला यहीं खत्म किया जाए।

    उन्होंने लिखा कि वे हमेशा से एक निजी जीवन जीने वाली इंसान रही हैं, लेकिन लगातार बढ़ रही अफवाहों ने उन्हें मजबूर किया कि वे खुद सामने आएं। 

    स्मृति ने समाज और फैंस से भी अपील की कि कृपया दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें और हमें आगे बढ़ने की जगह दें।

    पालाश मुच्छल ने भी इंस्टा पर लगाई स्टोरी

    स्मृति ही नहीं, म्यूजिक कम्पोजर पालाश मुच्छल ने भी अपनी तरफ से बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि बीते कुछ हफ्ते उनके लिए बेहद मुश्किल रहे हैं। उनके बयान का अहम हिस्सा था कि यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है। अफवाहों पर लोग जितनी आसानी से प्रतिक्रिया देते हैं, वह उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वे कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करेंगे जो गलत और भ्रामक बातें फैला रहे हैं।

