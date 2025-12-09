'आप जीरो से ही अपनी पारी..', पलाश संग शादी कैंसिल होने के बाद Smriti Mandhana का पुराना कमेंट हो रहा VIRAL
Smriti Mandhana Old Comment: स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी रद होने की घोषणा के बाद, मंधाना का एक पुराना इंटरव्यू फिर से वायरल हो गया ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana Old Comment: स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल ने यह घोषणा की कि उनकी शादी अब नहीं होगी। इसी बीच मंधाना के एक पुराने इंटरव्यू का एक कमेंट सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया है।
यह क्लिप ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ उनके इंटरव्यू की है, जहां भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान ने बताया था कि वह जिंदगी के मुश्किल समय को कैसे संभालती हैं। क्रिकेट करियर, उम्मीदों का दबाव और आलोचना के बीच उन्होंने कैसे हिम्मत बनाई, इन सबके बारे में उन्होंने बताया था।
Smriti Mandhana का पुराना कमेंट हो रहा VIRAL
दरअसल, स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Comment) ने बताया था कि वह ओवरथिंक नहीं करतीं, बल्कि नॉर्मल रहती है और छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ती हैं।
उन्होंने कहा था,
मेरे लिए यह काफी आसान है। अगर मुझे किसी दिन बुरा लगता है, तो मैं अगले 6-7 दिनों में मुझे बल्लेबाजी या फिटनेस में क्या करना है, बस वही लिख लेती हूं। जब मैं यह सब करने लगती हूूं, तो बाकी चीजें भूल जाती हूं और सिर्फ काम पर ध्यान देती हूं।
स्मृति मंधाना
उन्होंने ये भी आगे कहा था कि भविष्य पर ध्यान लगाने से उन्हें फिर से प्रेरणा मिलती है। स्मृति ने बताया था कि जब मैं अपना ध्यान अगले 6-7 दिनों के काम पर लगाती हूं, तो मुझे लगता है कि आगे देखने के लिए बहुत कुछ है।
‘हर दिन होती है नई शुरुआत’
उनका ये मानना है कि आपने चाहे पिछले मैच में 100 रन बनाए हों, पर अगली पारी तो शून्य से ही शुरू होती है। जिंदगी में भी ऐसा ही है, हर नया दिन, एक नई शुरुआत।
मंधाना-पलाश की शादी कैंसिल
7 दिसंबर 2025 को मंधाना (Smriti Mandhana) ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी अफवाहों पर खुलकर बात की और पुष्टि की कि उनकी शादी रद्द हो चुकी है।
उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा था कि मुझे स्पष्ट करना है कि शादी अब नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि यहीं इस बात को खत्म किया जाए और आप सब भी इसी पर रोक लगाएं। मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूं और मीडिया और फैंस से दोनों परिवारों की प्राइवसी का सम्मान करने की अपील करती हूं।
आगे की बात करते हुए मंधाना ने कहा कि उनका पूरा ध्यान भारत के लिए खेलने और देश को जीत दिलाने पर रहेगा। उन्होंने कहा,
मैं मानती हूं कि हम सबके जीवन में एक बड़ा मकसद होता है और मेरे लिए वह है, भारत का प्रतिनिधित्व करना। मैं चाहती हूं कि जितने लंबे समय तक संभव हो, मैं भारत के लिए खेलती रहू और ट्रॉफियां जीतती रहूं।
स्मृति मंधाना
