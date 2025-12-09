'आप जीरो से ही अपनी पारी..', पलाश संग शादी कैंसिल होने के बाद Smriti Mandhana का पुराना कमेंट हो रहा VIRAL

उनका ये मानना है कि आपने चाहे पिछले मैच में 100 रन बनाए हों, पर अगली पारी तो शून्य से ही शुरू होती है। जिंदगी में भी ऐसा ही है, हर नया दिन, एक नई शुरुआत।

मंधाना-पलाश की शादी कैंसिल

7 दिसंबर 2025 को मंधाना (Smriti Mandhana) ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी अफवाहों पर खुलकर बात की और पुष्टि की कि उनकी शादी रद्द हो चुकी है।

उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा था कि मुझे स्पष्ट करना है कि शादी अब नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि यहीं इस बात को खत्म किया जाए और आप सब भी इसी पर रोक लगाएं। मैं बहुत प्राइवेट पर्सन हूं और मीडिया और फैंस से दोनों परिवारों की प्राइवसी का सम्मान करने की अपील करती हूं।