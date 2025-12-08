Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टूटने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने किया खास पोस्ट, जमकर हो रहा है वायरल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:33 PM (IST)

    भारतीय महिला टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने रविवार को ही इस बात की जानकारी दी कि पलाश मुच्छल के साथ उ ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मुश्किल समय में स्मृति मंधाना के साथ हैं जेमिमा रोड्रिग्स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने तमाम अटकलों के बीच रविवार को म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से अपनी शादी को रद करने की जानकारी दी। मंधाना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर बताया था कि उनकी पलाश के साथ शादी रद हो गई है। मंधाना के लिए ये समय आसान नहीं है और ऐसे मुश्किल समय में उनको जेमिमा रोड्रिग्स का बखूबी साथ मिला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह हर कदम पर स्मृति के साथ खड़ी रही हैं। शादी पोस्टपोन होने के बाद जेमिमा ने महिला बिग बैश लीग में न खेलने का फैसला किया और स्मृति के साथ रहना चुना। अब जब शादी रद हो गई है तब भी जेमिमा अपनी दोस्त के साथ खड़ी हैं और उन्हें हर मुश्किल स्थिति में से निकालने के लिए तैयार हैं।

    जेमिमा का क्रिप्टिक पोस्ट

    स्मृति ने कल इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपनी शादी रद होने की जानकारी दी तो वहीं एक दिन बाद जेमिमा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया। जेमिमा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें कुछ लोग एक गाना गा रहे हैं। ये गाना ओलिविया डीन का मशहूप गाना 'Man I need' है । फैंस ने तुरंत इस गाने के मायने समझे जिसमें कुछ बोल हैं, 'Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me.'

    यानी ऐसा लगता है कि हमने जो समय खो दिया है उसकी भरपाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसके बारे में बताएं। इसके अलावा फैंस ने ये भी नोटिस किया कि जेमिमा ने पलाश को अनफॉलो भी कर दिया है।

    23 नवंबर को थी शादी

    स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर को सांगली में होनी थी जो उसी दिन पोस्टपोन कर दी गई थी। स्मृति के मैनेजर ने बताया था कि क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब हो गई थी और इसी कारण शादी को अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके दिन बाद पलाश भी तनाव संबंधी बीमारी के संबंध में अस्पताल में भर्ती हुए। बाद में उन्हें मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। इस बीच सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें उठीं। इन सभी के बीच स्मृति ने पलाश को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया।

    यह भी पढ़ें- शादी टूटने के बाद मैदान पर लौटीं स्मृति मंधाना, नेट्स पर प्रैक्टिस करते हुए का फोटो भाई ने किया शेयर

    यह भी पढ़ें- Smriti Mandhana ने पलाश मुच्छल से शादी रद करने के बाद उठाया बड़ा कदम, बहन पलक भी आईं लपेटे में