स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी टूटने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने किया खास पोस्ट, जमकर हो रहा है वायरल
भारतीय महिला टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने रविवार को ही इस बात की जानकारी दी कि पलाश मुच्छल के साथ उ
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने तमाम अटकलों के बीच रविवार को म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल से अपनी शादी को रद करने की जानकारी दी। मंधाना ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर बताया था कि उनकी पलाश के साथ शादी रद हो गई है। मंधाना के लिए ये समय आसान नहीं है और ऐसे मुश्किल समय में उनको जेमिमा रोड्रिग्स का बखूबी साथ मिला है।
वह हर कदम पर स्मृति के साथ खड़ी रही हैं। शादी पोस्टपोन होने के बाद जेमिमा ने महिला बिग बैश लीग में न खेलने का फैसला किया और स्मृति के साथ रहना चुना। अब जब शादी रद हो गई है तब भी जेमिमा अपनी दोस्त के साथ खड़ी हैं और उन्हें हर मुश्किल स्थिति में से निकालने के लिए तैयार हैं।
जेमिमा का क्रिप्टिक पोस्ट
स्मृति ने कल इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अपनी शादी रद होने की जानकारी दी तो वहीं एक दिन बाद जेमिमा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया। जेमिमा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट किया है जिसमें कुछ लोग एक गाना गा रहे हैं। ये गाना ओलिविया डीन का मशहूप गाना 'Man I need' है । फैंस ने तुरंत इस गाने के मायने समझे जिसमें कुछ बोल हैं, 'Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me.'
यानी ऐसा लगता है कि हमने जो समय खो दिया है उसकी भरपाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इसके बारे में बताएं। इसके अलावा फैंस ने ये भी नोटिस किया कि जेमिमा ने पलाश को अनफॉलो भी कर दिया है।
23 नवंबर को थी शादी
स्मृति और पलाश की शादी 23 नवंबर को सांगली में होनी थी जो उसी दिन पोस्टपोन कर दी गई थी। स्मृति के मैनेजर ने बताया था कि क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब हो गई थी और इसी कारण शादी को अनिश्चितकाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके दिन बाद पलाश भी तनाव संबंधी बीमारी के संबंध में अस्पताल में भर्ती हुए। बाद में उन्हें मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। इस बीच सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें उठीं। इन सभी के बीच स्मृति ने पलाश को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया।
