Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी टूटने के बाद मैदान पर लौटीं स्मृति मंधाना, नेट्स पर प्रैक्टिस करते हुए का फोटो भाई ने किया शेयर

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:28 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी रद हो गई है और इसके एक दिन बाद क्रिकेटर ने मैदान पर वापसी की है। स्मृति के भाई ने उनकी नेट ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    स्मृति मंधाना ने की नेट प्रैक्टिस

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने रविवार को पलाश मुच्छल से अपनी शादी टूटने की पुष्टि की थी और एक दिन बाद ही स्मृति ने मैदान पर वापसी भी कर ली है। 23 नवंबर को पलाश और स्मृति की शादी होनी थी, उसी दिन इसके पोस्टपोन करने की खबर भी आई। स्मृति और पलाश दोनों ने रविवार को साफ कर दिया कि शादी रद हो चुकी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी वाले दिन स्मृति के मैनेजर ने बताया था कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण शादी को अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके एक दिन बाद पलाश की भी तबीयत खराब हो गई थी और वह भी सांगली में अस्पताल में भर्ती हो गए थे। बाद में उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया था।

    भाई ने शेयर की फोटो

    स्मृति के भाई श्रवण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें स्मृति नेट्स पर प्रैक्टिस कर रही हैं। स्मृति ट्रेनिंग किट में बल्लेबाजी का अभ्यास कर रही हैं। इस फोटो के साथ उनके भाई ने तीन दिल वाली इमोजी बनाई हैं। ये फोटो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और लोग स्मृति के साथ मुश्किल समय में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

    स्मृति ने भारत को पहली बार वनडे वर्ल्ड कप दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा पहली बार विश्व विजेता का तमगा हासिल किया था।

    स्मृति ने फोटो की डिलीट

    शादी पोस्टपोन होने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें चल रही थीं। स्मृति और पलाश दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। इसके बाद ही दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। दोनों की शादी की तमाम रस्में भी हो चुकी थीं। हल्दी, संगीत और मेहेंदी की रस्में हो चुकी थीं। इन सभी के फोटो और वीडियो स्मृति ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए थे जिन्हे बाद में हटा लिया था।

    यह भी पढ़ें- Smriti Mandhana ने पलाश मुच्छल से शादी रद करने के बाद उठाया बड़ा कदम, बहन पलक भी आईं लपेटे में

    यह भी पढ़ें- Smriti Mandhana ने पलाश मुच्छल से शादी रद करने के बाद उठाया बड़ा कदम, बहन पलक भी आईं लपेटे में