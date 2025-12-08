शादी टूटने के बाद मैदान पर लौटीं स्मृति मंधाना, नेट्स पर प्रैक्टिस करते हुए का फोटो भाई ने किया शेयर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना ने रविवार को पलाश मुच्छल से अपनी शादी टूटने की पुष्टि की थी और एक दिन बाद ही स्मृति ने मैदान पर वापसी भी कर ली है। 23 नवंबर को पलाश और स्मृति की शादी होनी थी, उसी दिन इसके पोस्टपोन करने की खबर भी आई। स्मृति और पलाश दोनों ने रविवार को साफ कर दिया कि शादी रद हो चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शादी वाले दिन स्मृति के मैनेजर ने बताया था कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब होने के कारण शादी को अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके एक दिन बाद पलाश की भी तबीयत खराब हो गई थी और वह भी सांगली में अस्पताल में भर्ती हो गए थे। बाद में उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया था।

भाई ने शेयर की फोटो स्मृति के भाई श्रवण ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें स्मृति नेट्स पर प्रैक्टिस कर रही हैं। स्मृति ट्रेनिंग किट में बल्लेबाजी का अभ्यास कर रही हैं। इस फोटो के साथ उनके भाई ने तीन दिल वाली इमोजी बनाई हैं। ये फोटो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और लोग स्मृति के साथ मुश्किल समय में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।