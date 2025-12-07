Smriti Mandhana ने पलाश मुच्छल से शादी रद करने के बाद उठाया बड़ा कदम, बहन पलक भी आईं लपेटे में
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिग्गज भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने रविवार को एक इंस्टाग्राम पोस्ट कर अपने फैंस को हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि पलाश के साथ उनकी शादी रद हो गई है। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल (Smriti Mandhana Palash Muchhal ) की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी। उसी दिन खबर आई कि मंधाना के पिता को माइनर हार्ट अटैक आया है। ऐसे में शादी को टाल दिया गया था।
इंंस्टाग्राम पर किया अनफॉलो
अब स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। यह उनके रिश्ते के खत्म होने का संकेत है। मंधाना ने अपना इंस्टाग्राम बायो भी बदल दिया है और बुरी नजर वाला इमोजी हटा दिया है। स्मृति ने पलाश की बहन पलक मुच्छल को भी अनफॉलो कर दिया है।
मंधाना ने शेयर की पोस्ट
मंधाना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मुझे स्पष्ट करना है कि शादी रद हो गई है। मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा करने की विनती करती हूं।"
उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, "पिछले कुछ हफ्तों में मेरे जीवन को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए खुलकर बोलना जरूरी है।"
इसलिए हुई मजबूर
मंधाना ने कहा कि सच्चाई को स्पष्ट करने की जरूरत ने उन्हें बोलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने फैंस और आम लोगों से अनुरोध किया कि वे "दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें" और उन्हें "अपनी भावनाओं को समझने और आगे बढ़ने का मौका दें"।
ट्रॉफी जीतने पर नजर
उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि हम सभी का एक उद्देश्य और मेरे लिए वह उद्देश्य हमेशा अपने देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करना रहा है। मैं उम्मीद करती हूं कि मैं लंबे समय तक भारत के लिए खेलती रहूंगी और ट्रॉफी जीतती रहूंगी।" बता दें कि मंधाना और पलाश लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसके बाद पलाश ने मंधाना को शादी के लिए प्रपोज किया था।
