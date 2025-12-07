शादी तोड़ने के बाद Smriti Mandhana और Palash Muchhal ने उठाया ये बड़ा कदम, बहन से भी टूटा कनेक्शन!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) ने सारी अफवाहों को खारिज कर रविवार को एक बड़ी अनाउंसमेंट से सभी को हैरान कर दिया। वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद स्मृति मंधाना ब्वॉयफ्रेंड पलाश के साथ अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने जा रही थीं। सांगली में कपल शादी की तैयारियों में जुट गया था। हल्दी, मेहंदी और संगीत फंक्शन भी हो गया था। मगर स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और शादी पोस्टपोन हो गई।

स्मृति को पलाश ने दिया था धोखा? शादी पोस्टपोन होने के बाद पलाश मुच्छल पर स्मृति को धोखा देने का आरोप लगा। उनके चीट्स लीक हुए, कोरियोग्राफर के साथ नाम जुड़ा। इन अफवाहों के बीच अब पलाश और स्मृति ने चुप्पी तोड़ी है और शादी टूटने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है।

स्मृति और पलाश ने तोड़ी शादी शादी तोड़ने के बाद अब स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने एक और बड़ा कदम उठाया है जिससे पता चलता है कि शादी टूटने के बाद अब दोनों एक-दूसरे के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं।