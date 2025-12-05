'हम मजबूत रहने की...', कब होगी स्मृति मंधाना और पलाश की शादी? दूल्हे की बहन पलक मुच्छल ने दिया जवाब
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी। हल्दी से लेकर संगीत के कार्यक्रम हो चुके थे। बारात की तैयारियां चल रही थीं। ऐसे में स्मृति मंधाना के पिता को हार्ट अटैक आ जाता और शादी पोस्टपोन कर दी जाती है।
इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हुई कि पलाश स्मृति मंधाना को धोखा दे रहे हैं। हालांकि, अब पहली बार पलाश मुच्छल की बहन सिंगर पलक मुच्छल ने शादी पोस्टपोन होने के बाद अपना रिएक्शन दिया है। पलाश ने कहा कि दोनों परिवार मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, लेकिन परिवार सकारात्मक रहने की कोशिश में हैं।
पहली बार पलक ने किया रिएक्ट
पलक ने फिल्मफेयर अवॉर्ड शो में बातचीत के दौरान कहा, शादी के दिन मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके एक दिन बाद पलाश की भी तबीयत खराब हो गई, उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। हालांकि, शादी कब होगी, इस पर अभी दोनों ही परिवार से कोई जानकारी नहीं दी गई है।
पलाश की हुई जमकर आलोचना
जब पलक से पूछा गया कि परिवार ने आलोचनाओं का सामना कैसे किया? इस पर बॉलीवुड सिंगर ने कहा, मुझे लगता है कि दोनों परिवारों को के लिए मुश्किल समय रहा है। आपने जैसा कहा कि हम बस हर बार दोहरा रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे। साथ हम मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहे।
23 नवंबर को होनी थी शादी
बता दें कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होनी थी। हालांकि, पिता की तबीयत खराब होने का बाद इसे पोस्टपोन कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर पलाश के धोखा देने की खबरें आम हुईं। पलाश की कई अन्य महिलाओं के साथ अफेयर की खबरें और फोटो वायरल हुईं। हालांकि, इन अफवाहों पर दोनों ही परिवार के लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं की।
