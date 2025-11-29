Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी पोस्टपोन होने के बाद स्मृति मंधाना और पलाश ने इंस्टा बायो किया अपडेट, लगाया 'नजर न लगे' वाला इमोजी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 12:08 PM (IST)

    मंधाना की शादी स्थगित करने की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर पलाश के निजी जीवन को लेकर कई अफवाहें फैलने लगीं। हालांकि, इन अटकलों के बीच दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायो को अपडेट किया और बुरी नजर से बचने के लिए 'नजर' इमोजी जोड़ा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मंधाना और पलाश की शादी पोस्टपोन। फाइल फोटो

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल ने अपनी शादी पोस्टपोन होने के बाद अपने इंस्टाग्राम बायो को अपडेट किया है। दोनों की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंधाना की शादी स्थगित करने की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर पलाश के निजी जीवन को लेकर कई अफवाहें फैलने लगीं। हालांकि, इन अटकलों के बीच दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायो को अपडेट किया और बुरी नजर से बचने के लिए 'नजर' इमोजी जोड़ा है।

    पलाश भी हुए थे बीमार

    स्मृति के पिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद पलाश मुच्छल भी एसिडिटी और वायरल संक्रमण से बीमार पड़ गए। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें पहले सांगली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें मुंबई के गोरेगांव स्थित एसआरवी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया।

    Insta profile

    मंधाना ने प्री-वेडिंग पोस्ट किए डिलीट

    पलाश के साथ शादी स्थगित होने के बाद मंधाना ने सोशल मीडिया पर से प्री-वेडिंग की तस्वीरें और वीडियो डिलीट कर दिए। मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सगाई और प्रपोजल की तस्वीरों सहित शादी से जुड़ी सभी पोस्ट हटा दी हैं। स्मृति के इस कदम से अटकलों का बाजार और गर्म हो गया।

    अन्य लड़कियों से अफेयर की चर्चाएं

    पलाश मुच्छल का कई लड़कियों के साथ नाम आया। सोशल मीडिया पलाश के फ्लर्टी चैट वायरल हुए। दावा किया जाने लगा कि पलाश स्टार क्रिकेटर मंधाना को धोखा दे रहे थे। यह भी कहा जा रहा था कि मंधाना की खुशियों को बुरी नजर लग गई है। हालांकि, इन दावों और वायरल फोटो, चैट में कितनी सच्चाई है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है।

    यह भी पढ़ें- विश्व चैंपियन बनने के बाद इस देश के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया, खेलेगी अपनी पहली सीरीज