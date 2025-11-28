Language
    विश्व चैंपियन बनने के बाद इस देश के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया, खेलेगी अपनी पहली सीरीज

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:55 PM (IST)

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कुछ ही दिन पहले वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। ये पहली बार था जब टीम इंडिया ने कोई वर्ल्ड कप जीता था। इस वर्ल्ड कप के बाद भारतीय महिला टीम अभी आराम कर रही है। इस बीच बीसीसीआई ने टीम इंडिया की सीरीज के शेड्यूल का एलान कर दिया है। 

    भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगली सीरीज के शेड्यूल का हुआ एलान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने वाली टीम इंडिया इस समय ब्रेक पर है। सभी खिलाड़ी अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन ये सभी जल्द ही मैदान पर लौटेंगी। बीसीसीआई ने विश्व कप के बाद टीम इंडिया की पहली सीरीज को लेकर फैसला कर लिया है। बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी।

    बीसीसीआई ने बताया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। इस दौरे पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी।

    ऐसा है कार्यक्रम

    श्रीलंकाई टीम भारत के दौरे पर आएगी। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 21 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दूसरा मैच भी इसी मैदान पर 23 दिसंबर को खेला जाएगा। बाकी के तीन मैचों की मेजबानी तिरुवनंतपुरम को मिली है। तीसरा मैच 26 दिसंबर को होगा तो वहीं चौथा मैच 28 दिसंबर को खेला जाएगा। पांच मैच 30 दिसंबर को होगा।

    ये वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया की पहली सीरीज होगी। भारतीय टीम कोशिश करेगी कि इस सीरीज में जीत हासिल करे। सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान भी जल्द हो सकता है।

    क्या खेलेंगी स्मृति मंधाना?

    इस सीरीज को लेकर एक सवाल है। क्या इस सीरीज में स्मृति मंधाना खेलेंगी? मंधाना का शादी 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन शादी वाले दिन उनके पिता की तबीयत खराब होने के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। उनकी शादी पलाश मुच्छल से होनी थी। पलाश की भी तबीयत बिगड़ गई थी और वह भी अस्पताल में भर्ती थे। इस दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी उड़ीं। स्मृति ने शादी से पहले हुए तमाम फंक्शन के फोटो भी अपने इंस्टाग्राम से हटा दिए हैं।

