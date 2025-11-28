विश्व चैंपियन बनने के बाद इस देश के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया, खेलेगी अपनी पहली सीरीज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम करने वाली टीम इंडिया इस समय ब्रेक पर है। सभी खिलाड़ी अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन ये सभी जल्द ही मैदान पर लौटेंगी। बीसीसीआई ने विश्व कप के बाद टीम इंडिया की पहली सीरीज को लेकर फैसला कर लिया है। बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी।

बीसीसीआई ने बताया कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम दिसंबर में श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। इस दौरे पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। ऐसा है कार्यक्रम श्रीलंकाई टीम भारत के दौरे पर आएगी। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 21 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। दूसरा मैच भी इसी मैदान पर 23 दिसंबर को खेला जाएगा। बाकी के तीन मैचों की मेजबानी तिरुवनंतपुरम को मिली है। तीसरा मैच 26 दिसंबर को होगा तो वहीं चौथा मैच 28 दिसंबर को खेला जाएगा। पांच मैच 30 दिसंबर को होगा।