रोहित ने बहाया पसीना

बता दें कि रोहित शर्मा रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में हिस्‍सा लेने के लिए पहुंचे हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे रविवार को रांची में खेला जाएगा। हिटमैन ने गुरुवार को ट्रेनिंग करके अपनी तैयारियों को परखा। पूर्व भारतीय कप्‍तान ने बल्‍लेबाजी का जोरदार अभ्‍यास किया और फील्डिंग सत्र में भी भाग लिया।

अच्‍छे फॉर्म में हिटमैन

38 साल के रोहित शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में संपन्‍न तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित ने एक शतक और एक अर्धशतक जमाया। हिटमैन ने सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में अपना 33वां वनडे शतक जमाया।