    'अरे भाई ये तो हमारा दोस्‍त है, ये तो हमारा देखभाल करा है', रांची एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा का मस्‍तमौला वीडियो

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:12 AM (IST)

    भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा अपने मस्‍तमौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा का रांची एयरपोर्ट पर एक बार फिर मस्‍तीभरा अंदाज देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल, रांची एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा से मिलने के लिए एक भारतीय क्रिकेटर पहुंचा, जिसे सुरक्षाकर्मी पहचान नहीं पाए थे। रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा कहा कि लोगों का दिल जीत लिया।

    रोहित शर्मा रांची एयरपोर्ट पर शाहबाज नदीम से मिले

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा अपने मस्‍तमौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा का ऐसा मजेदार अंदाज हाल ही में रांची एयरपोर्ट पर देखने को मिला। हिटमैन ने अपने दोस्‍त की खातिर सिक्‍योरिटी को मस्‍तीभरे अंदाज में समझाइश दी और फिर उस साथी के गले में हाथ डालकर आगे चले गए।

    रोहित शर्मा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल, एक अंडरस्‍कोर रांचीवाला ने अपने इंस्‍टाग्राम पर एक वीडियो पोस्‍ट किया, जिसमें रोहित शर्मा रांची एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तभी भारतीय खिलाड़ी शाहबाज नदीम उन्‍हें लेने के लिए सामने से आते हैं। सुरक्षा कर्मी नदीम को पहचान नहीं पाते हैं।

    रोहित शर्मा तब सिक्‍योरिटी से कहते हैं- 'अरे भाई ये तो हमारा दोस्‍त है। ये तो हमारा देखभाल करा है।' फिर रोहित शर्मा ने शाहबाज नदीम को गले लगाया और उनके गले में हाथ डालकर आगे बढ़ जाते हैं। रोहित शर्मा का यह मस्‍तमौला अंदाज फैंस को काफी रास आया और ये वीडियो कुछ ही लम्‍हों में सुपरहिट हो गया।

    रोहित ने बहाया पसीना

    बता दें कि रोहित शर्मा रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में हिस्‍सा लेने के लिए पहुंचे हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे रविवार को रांची में खेला जाएगा। हिटमैन ने गुरुवार को ट्रेनिंग करके अपनी तैयारियों को परखा। पूर्व भारतीय कप्‍तान ने बल्‍लेबाजी का जोरदार अभ्‍यास किया और फील्डिंग सत्र में भी भाग लिया।

    अच्‍छे फॉर्म में हिटमैन

    38 साल के रोहित शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में संपन्‍न तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित ने एक शतक और एक अर्धशतक जमाया। हिटमैन ने सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे में अपना 33वां वनडे शतक जमाया।

    रोहित की कोशिश आगामी वनडे सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करने की रहेगी ताकि 2027 वनडे वर्ल्‍ड कप के लिए अपनी जगह को पुख्‍ता कर सकें।

