    IND vs SA: रो-को ने अभ्यास में दिखाया पावर, तिलक और ऋतुराज ने भी बहाए पसीने

    By Jagran News Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:38 PM (IST)

    रोहित और कोहली ने नेट में की जमकर प्रैक्टिस। फोटो- सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, रांची। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का खेल के प्रति जुनून आज भी वैसा ही है, जैसा उनके प्रारंभिक करियर में था। गुरुवार को जेएससीए स्टेडियम में दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी का अभ्यास किया। वह यह दर्शाता है कि इस उम्र में भी उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है।

    दोपहर बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और राणा अभ्यास के लिए पहुंचे। रोहित और विराट ने पहले बल्लेबाजी की और बड़े-बड़े शॉट लगाए। कोहली ने अभ्यास के दौरान एक दर्जन से अधिक शाट स्टैंड में पहुंचाए।

    बाउंड्री पर खड़े किए गए खिलाड़ी

    दोनों बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाते देख जेएससीए प्रबंधन ने स्टैंड में गेंद फेंकने के लिए युवा खिलाड़ियों को खड़ा किया। अर्शदीप, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ खेलने के बाद दोनों ने झारखंड की अंडर 19 और 23 टीम के गेंदबाजों के साथ अभ्यास किया।

    कोहली ने दिए टिप्स

    रोहित एक घंटे से अधिक अभ्यास करने के बाद हट गए, जबकि कोहली लगातार बल्लेबाजी करते रहे। तिलक वर्मा और ऋतुराज ने भी बल्लेबाजी का अभ्यास किया। बल्लेबाजी के बाद कोहली ने युवा खिलाड़ियों के साथ क्षेत्ररक्षण और कैचिंग का अभ्यास किया। इस दौरान कोहली ने बाउंड्री से कई थ्रो किए और युवा खिलाड़ियों को कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए।

