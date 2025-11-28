'माहीराट' की रांची में मुलाकात, धोनी ने खुद अपनी कार चलाकर कोहली को होटल तक छोड़ा - फैंस Video देख हुए क्रेजी

Language
    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:46 AM (IST)

    भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी ने अपने घर में विराट कोहली और ऋषभ पंत को डिनर पर बुलाया। फिर धोनी ने खुद कार चलाकर विराट कोहली को टीम होटल तक ड्रॉप किया, जिसे देख फैंस क्रेजी हो गए। माही के घर जाते समय विराट का वीडियो वायरल हो गया है। कोहली इस समय भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए रांची में मौजूद हैं। पहला मुकाबला रविवार को खेला जाएगा।

    एमएस धोनी ने खुद अपनी कार चलाकर विराट कोहली को टीम होटल छोड़ा

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी ने रांची में अपने घर में विराट कोहली और ऋषभ पंत को डिनर पर बुलाया। कोहली और पंत रांची में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे के लिए आए हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे रविवार यानी 30 नवंबर 2025 को जेएससीए अंतरराष्‍ट्रीय स्‍टेडियम कॉम्‍प्‍लेक्‍स पर खेला जाएगा। कोहली और पंत ने गुरुवार रात धोनी से उनके घर में मुलाकात की।

    विराट कोहली के एमएस धोनी के घर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। फैंस 'माहीराट' की रीयूनियन देखकर क्रेजी हुए। बहरहाल, मुलाकात के बाद एमएस धोनी ने खुद अपनी कार चलाकर विराट कोहली को टीम होटल छोड़ा।

    भारत का रांची में आखिरी मैच

    बता दें कि भारतीय टीम ने रांची में आखिरी अंतरराष्‍ट्रीय मैच पिछले साल खेला था। तब उसने इंग्‍लैंड के खिलाफ चौथे टेस्‍ट की मेजबानी की थी। कोहली, हालांकि उस मैच में हिस्‍सा नहीं थे क्‍योंकि अपने बेटे अकाय के जन्‍म के लिए पत्‍नी के साथ थे।

    कोहली करना चाहेंगे दमदार प्रदर्शन

    बहरहाल, विराट कोहली की कोशिश आगामी वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने की होगी। कोहली ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में वनडे सीरीज में हिस्‍सा लिया था, जहां पहले दो वनडे में वो खाता नहीं खोल सके थे। तब कोहली पर संन्‍यास का दबाव बढ़ता जा रहा था।

    हालांकि, तीसरे वनडे में कोहली ने अपनी साख के मुताबिक शानदार प्रदर्शन किया और रोहित शर्मा के साथ मिलकर तीसरे वनडे में मैच विनिंग साझेदारी की। कोहली की कोशिश लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की होगी ताकि 2027 वनडे विश्‍व कप में अपनी जगह बरकरार रख सके।

    केएल राहुल होंगे कप्‍तान

    याद दिला दें कि टीम इंडिया आगामी वनडे सीरीज में नियमित कप्‍तान शुभमन गिल के बिना उतरेगी। केएल राहुल साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्‍तानी करेंगे।

    भारत का वनडे स्‍क्‍वाड

    रोहित शर्मा, यशस्‍वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्‍तान), ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतिश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्‍णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरैल।

