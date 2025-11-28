'माहीराट' की रांची में मुलाकात, धोनी ने खुद अपनी कार चलाकर कोहली को होटल तक छोड़ा - फैंस Video देख हुए क्रेजी

विराट कोहली के एमएस धोनी के घर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। फैंस 'माहीराट' की रीयूनियन देखकर क्रेजी हुए। बहरहाल, मुलाकात के बाद एमएस धोनी ने खुद अपनी कार चलाकर विराट कोहली को टीम होटल छोड़ा।

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे रविवार यानी 30 नवंबर 2025 को जेएससीए अंतरराष्‍ट्रीय स्‍टेडियम कॉम्‍प्‍लेक्‍स पर खेला जाएगा। कोहली और पंत ने गुरुवार रात धोनी से उनके घर में मुलाकात की।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी ने रांची में अपने घर में विराट कोहली और ऋषभ पंत को डिनर पर बुलाया। कोहली और पंत रांची में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे के लिए आए हुए हैं।

VIRAT KOHLI GOING TO MS DHONI's HOME. 😍 - The meet up of GOAT's. pic.twitter.com/MPX27fhJ38

भारत का रांची में आखिरी मैच बता दें कि भारतीय टीम ने रांची में आखिरी अंतरराष्‍ट्रीय मैच पिछले साल खेला था। तब उसने इंग्‍लैंड के खिलाफ चौथे टेस्‍ट की मेजबानी की थी। कोहली, हालांकि उस मैच में हिस्‍सा नहीं थे क्‍योंकि अपने बेटे अकाय के जन्‍म के लिए पत्‍नी के साथ थे। कोहली करना चाहेंगे दमदार प्रदर्शन बहरहाल, विराट कोहली की कोशिश आगामी वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन करने की होगी। कोहली ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही में वनडे सीरीज में हिस्‍सा लिया था, जहां पहले दो वनडे में वो खाता नहीं खोल सके थे। तब कोहली पर संन्‍यास का दबाव बढ़ता जा रहा था।