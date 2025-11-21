सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली नहीं, रिकी पोंटिंग के मुताबिक टेस्ट में नंबर-4 पर बेस्ट है ऑस्ट्रेलिया का ये स्टार बल्लेबाज
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर-4 के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज की अपनी पसंद बताकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया है। पोंटिंग ने भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पूर्व कप्तान विराट कोहली पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को तरजीह दी है। पोंटिंग का स्टीव स्मिथ को नंबर-4 पर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में चुनने का वीडियो सोशल पर वायरल हो रहा है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने स्टीव स्मिथ को टेस्ट क्रिकेट में नंबर-4 का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना है। एशेज सीरीज में स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट के कमेंट्री पैनल का हिस्सा पोंटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
इस प्रसारणकर्ता चैनल ने टेस्ट क्रिकेट में नंबर-4 के लिए रिकी पोंटिंग की पसंद पूछी। इसमें सबसे पहले उन्हें केविन पीटरसन और महेला जयवर्धने के फोटो दिखाए गए। पोंटिंग ने पीटरसन को चुना। फिर पीटरसन के साथ मार्क वॉ की तुलना पूछी गई। तब भी पोंटिंग ने केपी का नाम लिया।
इसके बाद पूर्व कंगारू कप्तान को पीटरसन और जावेद मियांदाद के चेहरे दिखाए गए। पोंटिंग ने यहां मियांदाद को चुना। इसके बाद मियांदाद और स्टीव स्मिथ का चेहरा दिखाया गया। पोंटिंग ने तब स्मिथ को चुना। पोंटिंग ने ब्रायन लारा, जैक्स कैलिस और विराट कोहली पर स्टीव स्मिथ को तरजीह दी।
यही नहीं, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पोंटिंग ने जो रूट पर भी स्मिथ को चुना। आखिरकार पोंटिंग के सामने स्मिथ और सचिन तेंदुलकर का चेहरा आया। तब कुछ देर सोचने के बाद पोंटिंग ने स्मिथ को ही चुना। इस तरह स्टीव स्मिथ स्काई स्पोर्ट्स के सवाल-जवाब राउंड में पोंटिंग के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ नंबर-4 बल्लेबाज बने।
स्टीव स्मिथ का प्रदर्शन
बता दें कि स्मिथ ने एशेज सीरीज 2025 के पहले टेस्ट से पूर्व 212 पारियों में 10,477 रन बनाए हैं। उन्होंने 56.03 की औसत से ये रन बनाए, जिसमें 36 शतक और 43 अर्धशतक शामिल हैं। नंबर-4 पर स्मिथ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और 125 पारियों में 60.05 की औसत से 6666 रन बनाए। इसमें 23 शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं।
वहीं, स्मिथ के एशेज करियर की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 37 टेस्ट में 56.01 की औसत से 3417 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं।
विराट-तेंदुलकर का नंबर-4 पर प्रदर्शन
सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली टेस्ट प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। कोहली के प्रदर्शन पर गौर करें तो उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू 2011 में किया था। कोहली ने 123 टेस्ट में 46.85 की औसत से 9230 रन बनाए, जिसमें 30 शतक शामिल हैं। कोहली ने नंबर-4 पर 160 पारियों में 50.09 की औसत से 7564 रन बनाए। इसमें 26 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं।
वहीं, तेंदुलकर ने 200 टेस्ट में 53.78 की औसत से 15921 रन बनाए, जिसमें 51 शतक शामिल हैं। तेंदुलकर ने 1989 में अपना डेब्यू किया था। तेंदुलकर ने नंबर-4 पर 275 पारियों में 54.40 की औसत से 13492 रन बनाए, जिसमें 44 शतक और 58 अर्धशतक शामिल हैं।
