Ashes Series 2025: पर्थ की तेज पिच पर थरथर कांपे बल्लेबाज, पहले दिन गिरे 19 विकेट; स्टोक्स-स्टार्क का जलवा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का आगाज हो गया है। पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन गेंदबाजों का कहर देखने को मिला। पहले मिचेल स्टार्क ने सात विकेट लेकर इंग्लैंड की पारी को तहस-नहस कर दिया। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पांच विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को झकझोर कर रख दिया।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 172 रन बनाकर सिमट गई। हैरी ब्रूक ने 52 रन तो ओली पोप ने 46 रन की पारी पारी खेली। जेमी स्मिथ ने 33 रन का योगदान दिया। मिचेल स्टार्क ने 12.5 ओवर में 58 रन देकर 7 विकेट चटकाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दिन का खेल समाप्त होने तक 9 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना लिए हैं। नाथन लियोन 3 और ब्रेडन डॉगेट नाबाद लौटे।

पहले दिन गिरे कुल 19 विकेट दिन के पहले सेशन में इंग्लैंड ने 50 रन बनाए और तीन विकेट गंवाए। लंच ब्रेक पर जाने से पहले इंग्लैंड ने मात्र एक विकेट गंवाया और स्कोर 100 के पार किया। इसके बाद विकेटों की झड़ी लगी। टी ब्रेक से पहले इंग्लैंड की पारी समाप्त हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन बनाए।

टी के बाद ड्रिंक्स ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और स्कोर बोर्ड पर 53 रन लगे थे। इसके बाद दिन के खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पांच और बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया। कुल मिलाकर पहले दिन दोनों टीमों का मिलाकर कुल 19 विकेट गिरे। तेज गेंदबाजों का दबदबा रहा। दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों ने कुल 16 विकेट शेयर किए।