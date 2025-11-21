AUS vs ENG: 143 साल के इतिहास में एशेज में पहली बार हुआ ऐसा, ऐतिहासिक डबल ने बदल दी सारी कहानी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विता एशेज सीरीज की शुरुआत आज से हो गई है। पर्थ स्टेडियम में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच शुक्रवार से शुरू हो चुका है और पहले ही दिन गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया। इस मैच में पहले ही दिन ऐसा हुआ जो आज तक एशेज सीरीज के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मिचेल स्टार्क ने शुरू से ही अपनी गेंदबाजी से खौफ पैदा किया और अंजाम ये रहा कि इंग्लैंड की टीम 172 रनों पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड के बल्लेबाजों की भी हालत अच्छी नहीं रही। पहले दिन पूरी तरह से गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला।

बन गया इतिहास एशेज की शुरुआत 1882 से हुई थी। तब से लेकर आज से पहले एक काम जो इस सीरीज में पहले कभी नहीं हुआ था वो आज हो गया। इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जैक क्रॉली के रूप में खोया था जो स्टार्क का शिकार बने थे। इस समय टीम का खाता तक नहीं खुला था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना पहला विकेट पहले ही ओवर में खो दिया। जोफ्रा आर्चर ने दूसरी गेंद पर जैक वेदराल्ड को एलबीडब्ल्यू कर दिया। यहां इंग्लैंड की टीम का भी खाता नहीं खुला था। ये एशेज सीरीज में पहली बार हुआ है जब दोनों ही टीमों ने एक ही पारी में अपना पहला विकेट बिना खाता खोले खोया है।