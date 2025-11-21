AUS vs ENG: 143 साल के इतिहास में एशेज में पहली बार हुआ ऐसा, ऐतिहासिक डबल ने बदल दी सारी कहानी
मिचेल स्टार्क ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पर्थ की पिच पर कोहराम मचा दिया। उन्होंने सात विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ी दी। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया। इस दौरान एक ऐसा काम हो गया जो अभी तक इस सीरीज के इतिहास में नहीं हुआ था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विता एशेज सीरीज की शुरुआत आज से हो गई है। पर्थ स्टेडियम में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच शुक्रवार से शुरू हो चुका है और पहले ही दिन गेंदबाजों ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया। इस मैच में पहले ही दिन ऐसा हुआ जो आज तक एशेज सीरीज के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था।
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इस मैच में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मिचेल स्टार्क ने शुरू से ही अपनी गेंदबाजी से खौफ पैदा किया और अंजाम ये रहा कि इंग्लैंड की टीम 172 रनों पर ही ढेर हो गई। इंग्लैंड के बल्लेबाजों की भी हालत अच्छी नहीं रही। पहले दिन पूरी तरह से गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला।
बन गया इतिहास
एशेज की शुरुआत 1882 से हुई थी। तब से लेकर आज से पहले एक काम जो इस सीरीज में पहले कभी नहीं हुआ था वो आज हो गया। इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जैक क्रॉली के रूप में खोया था जो स्टार्क का शिकार बने थे। इस समय टीम का खाता तक नहीं खुला था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना पहला विकेट पहले ही ओवर में खो दिया। जोफ्रा आर्चर ने दूसरी गेंद पर जैक वेदराल्ड को एलबीडब्ल्यू कर दिया। यहां इंग्लैंड की टीम का भी खाता नहीं खुला था। ये एशेज सीरीज में पहली बार हुआ है जब दोनों ही टीमों ने एक ही पारी में अपना पहला विकेट बिना खाता खोले खोया है।
मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर
स्टार्क ने क्रॉली को आउट करने के बाद विकेटों की झड़ी लगा दी। उन्होंने 12.5 ओवरों में 58 रन देकर सात विकेट अपने नाम किए। ये स्टार्क का टेस्ट में अभी तक का बेस्ट प्रदर्शन है। इसी के साथ 1990-91 के बाद ये पहली बार हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया के किसी गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया में एशेज टेस्ट मैच के पहले ही दिन सात विकेट अपने नाम किए हैं। स्टार्क से पहले ये काम क्रैग मैक्डरमोट ने किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।