IND vs SA: गौतम गंभीर हेड कोच के पद पर बने रहेंगे या नहीं? BCCI ने कर दिया फैसला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टेस्ट टीम को टेस्ट सीरीज में मुंह की खानी पड़ी है। कभी घरेलू मैदान पर लगभग अपराजेय रही टीम को अब लगातार दो बड़े झटके लगे हैं। पिछले सीजन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से क्लीन स्वीप होने के बाद अब साउथ अफ्रीका से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन दोनों झटकों के बाद घरेलू मैदानों पर भारत की लंबे समय से चली आ रही अपराजेय की छवि पूरी तरह से टूट गई है। हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में 16 महीनों में यह उनकी तीसरी टेस्ट सीरीज हार है, जो प्रारूप कभी टीम इंडिया का सबसे मजबूत पक्ष माना जाता था। वह अचानक उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गया है।

गौतम की कोचिंग शैली पर उठे सवाल टेस्ट सीरीज में मिली निराशजनक हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग शैली पर सवालिया निशान लग रहे थे। उन्हें हेड कोच के पद से हटाने की भी मांग तेज हो गई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में टेस्ट सीरीज में 0-2 से मिली शिकस्त के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि उनके भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा।

गंभीर बने रहेंगे हेड कोच एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने गौतम गंभीर के भविष्य पर फैसला ले लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक सूत्र ने गुरुवार को कहा कि भारत के हेड कोच गौतम गंभीर तीनों प्रारूप (टेस्ट, वनडे और टी20) में अपनी भूमिका जारी रखेंगे। यानी वह अपने पद पर बने रहेंगे और किसी बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा है।