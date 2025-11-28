Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: गौतम गंभीर हेड कोच के पद पर बने रहेंगे या नहीं? BCCI ने कर दिया फैसला

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:08 PM (IST)

    टेस्ट सीरीज में मिली निराशजनक हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग पर सवालिया निशान लग रहे थे। उन्हें हेड कोच के पद से हटाने की भी मांग तेज हो गई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में टेस्ट सीरीज में 0-2 से मिली शिकस्त के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि उनके भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    बीसीसीआई ने लिया हेड कोच के भविष्य का फैसला।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत की टेस्ट टीम को टेस्ट सीरीज में मुंह की खानी पड़ी है। कभी घरेलू मैदान पर लगभग अपराजेय रही टीम को अब लगातार दो बड़े झटके लगे हैं। पिछले सीजन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से क्लीन स्वीप होने के बाद अब साउथ अफ्रीका से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन दोनों झटकों के बाद घरेलू मैदानों पर भारत की लंबे समय से चली आ रही अपराजेय की छवि पूरी तरह से टूट गई है। हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में 16 महीनों में यह उनकी तीसरी टेस्ट सीरीज हार है, जो प्रारूप कभी टीम इंडिया का सबसे मजबूत पक्ष माना जाता था। वह अचानक उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गया है।

    गौतम की कोचिंग शैली पर उठे सवाल

    टेस्ट सीरीज में मिली निराशजनक हार के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग शैली पर सवालिया निशान लग रहे थे। उन्हें हेड कोच के पद से हटाने की भी मांग तेज हो गई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में टेस्ट सीरीज में 0-2 से मिली शिकस्त के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि उनके भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा।

    गंभीर बने रहेंगे हेड कोच

    एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने गौतम गंभीर के भविष्य पर फैसला ले लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक सूत्र ने गुरुवार को कहा कि भारत के हेड कोच गौतम गंभीर तीनों प्रारूप (टेस्ट, वनडे और टी20) में अपनी भूमिका जारी रखेंगे। यानी वह अपने पद पर बने रहेंगे और किसी बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

    WTC फाइनल की उम्मीदों को लगा झटका

    गौरतलब हो कि पिछले साल न्यूजीलैंड से मिली करारी हार के बाद, साउथ अफ्रीका से मिली हालिया शिकस्त ने भारत को मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में एक अनिश्चित स्थिति में ला दिया है। मौजूदा प्वाइंट्स टेबल को देखते हुए लगता है कि एक बार फिर उसकी WTC फाइनल की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

    यह भी पढ़ें- Gautam Gambhir ने गुवाहाटी टेस्ट हार की ली जिम्मेदारी, बोले- मेरा भविष्य BCCI करेगा तय

    यह भी पढे़ं- WTC 2025-27 Points Table 2025 Update: भारत के क्लीन स्वीप से पाकिस्तान को मिला बंपर फायदा, देखें ताजा अंक तालिका