WTC 2025-27 Points Table 2025 Update: भारत के क्लीन स्वीप से पाकिस्तान को मिला बंपर फायदा, देखें ताजा अंक तालिका

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। WTC 2025-27 Points Table Updated: साउथ अफ्रीका ने भारत को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया है। प्रोटियाज टीम ने कोलकाता में पहला टेस्ट 30 रन से जीता था। इसके बाद गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने 408 रन से जीत हासिल की और ये सीरीज अपने नाम की। ये टीम इंडिया की घरेलू सरजमीं पर पिछले 13 महीने में दूसरी हार रही। साउथ अफ्रीका की टीम ने टेस्ट सीरीज भारत में जीतकर इतिहास रच दिया।

उन्होंने 25 साल पुराना इतिहास दोहराया। साल 1999-2000 में साउथ अफ्रीका ने भारत को घर में पहली बार 2-0 से टेस्ट सीरीज में हराया था। इसके बाद न्यूजीलैंड ने भारत को घर में 3-0 से हराया था, लेकिन अब फिर 25 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भारत को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। इस करारी हार के बाद भारत को डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं, भारत की हार से पाकिस्तान को बंपर फायदा हुआ। आइए एक नजर डालते हैं डब्ल्यूटीसी अंक तालिका पर।