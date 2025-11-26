Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    WTC 2025-27 Points Table 2025 Update: भारत के क्लीन स्वीप से पाकिस्तान को मिला बंपर फायदा, देखें ताजा अंक तालिका

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:23 PM (IST)

    WTC Points Table 2025-27 Updated: साउथ अफ्रीका ने भारत को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराकर 25 साल पुराना इतिहास दोहराया। इस करारी हार के बाद भारत डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया, जबकि पाकिस्तान को फायदा हुआ और वह चौथे पायदान पर पहुंच गया। साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया पहले पर कायम है।    

    prefferd source google
    Hero Image

    WTC Points Table Updated: भारत की हार से पाकिस्तान को फायदा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। WTC 2025-27 Points Table Updated: साउथ अफ्रीका ने भारत को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया है। प्रोटियाज टीम ने कोलकाता में पहला टेस्ट 30 रन से जीता था। इसके बाद गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका की टीम ने 408 रन से जीत हासिल की और ये सीरीज अपने नाम की। ये टीम इंडिया की घरेलू सरजमीं पर पिछले 13 महीने में दूसरी हार रही। साउथ अफ्रीका की टीम ने टेस्ट सीरीज भारत में जीतकर इतिहास रच दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने 25 साल पुराना इतिहास दोहराया। साल 1999-2000 में साउथ अफ्रीका ने भारत को घर में पहली बार 2-0 से टेस्ट सीरीज में हराया था। इसके बाद न्यूजीलैंड ने भारत को घर में 3-0 से हराया था, लेकिन अब फिर 25 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भारत को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। इस करारी हार के बाद भारत को डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं, भारत की हार से पाकिस्तान को बंपर फायदा हुआ। आइए एक नजर डालते हैं डब्ल्यूटीसी अंक तालिका पर।

    WTC Points Table Updated: भारत की हार से पाकिस्तान को फायदा

    साउथ अफ्रीका के दो मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने के बाद डब्ल्यूटीसी अंक तालिका में बदलाव हुआ। भारतीय टीम हार के बाद पांचवें स्थान पर खिसक गई, जबकि पाकिस्तान की टीम एक स्थान ऊपर चढ़कर चौथे पायदान पर पहुंच गई। वहीं, ऐतहासिक जीत के साथ साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे पायदान पर पहुंच गई। पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम 48 अंक के साथ मौजूद है। भारतीय टीम 9 मैच में से 4 मैच में हार और 4 में जीत और 1 ड्रॉ के साथ 52 अंक के साथ पांचवें नंबर पर है।

    image

    WTC Points Table 2025-27 Updated: भारत को नुकसान, पाकिस्तान को फायदा

    भारत अब तक 9 में से 4 मैच जीता

    भारत ने 2025-27 साइकिल में अब तक 9 में से 4 टेस्ट मैच जीते है, जबकि चार मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारत ने 2025-27 साइकिल में अब तक इंग्लैंड  दौरा किया। उसके बाद इंग्लैंड की टीम भारत में टेस्ट सीरीज खेलने आई। दोनों ही देशों में भारत ने 5 और दो मैचों की टेस्ट सीरीज क्रमश:खेली। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली। भारत को इंग्लैंड में दो जीत मिली और एक मैच ड्रॉ रहा, जबकि वेस्टइंडीज में भारत ने दोनों टेस्ट मैच जीते। 

    हर जीत पर मिलते है 12 प्वाइंट्स

    डब्ल्यूटीसी में हर टीम को कम से कम 6 सीरीज खेलनी होती है, लेकिन हर टीम की सीरीज में मैचों की संख्या तय नहीं होती। किसी सीरीज में दो टेस्ट होते है तो किसी सीरीज में 5 टेस्ट मैच। ऐसे में अगर टोटल प्वाइंट्स के आधार पर रैंकिंग बनाई जाती है तो उन टीमों को फायदा होता है जिसने ज्यादा टेस्ट मैच खेले होते है। इस स्थिति से बचने के लिए आईसीसी रैंकिंग के लिए परसेंटेज प्वाइंट्स को अहमियत देती है और इसी से रैंक डिसाइड होती है। हर एक जीत के लिए 12 प्वाइंट्स टीम को मिलते हैं। 4 प्वाइंट मैच ड्रॉ होने पर मिलते है और 6 प्वाइंट मैच टाई होने पर मिलता।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA Test Series: घर में टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार... साउथ अफ्रीका ने 2-0 से क्लीन स्वीप कर तोड़ डाला गुरूर

    यह भी पढ़ें- India vs South Africa 2nd Test Day 5 Live Score: 'गंभीर युग' में भारत ने घर में फिर झेला क्‍लीन स्‍वीप, दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्‍ट जीतकर रचा इतिहास