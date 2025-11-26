IND vs SA Test Series: घर में टीम इंडिया की सबसे बड़ी हार... साउथ अफ्रीका ने 2-0 से क्लीन स्वीप कर तोड़ डाला गुरूर

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। India vs South Africa Test 2025: 26 नवंबर 2025... भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा दिन, जिसे फैंस शायद ही कभी भूल पाएंगे। गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। टीम इंडिया, जिसे अपने घरेलू मैदान पर सबसे मजबूत टीम माना जाता है। वह साउथ अफ्रीका के सामने पूरी तरह बिखर गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से करारी हार मिली और इसके साथ ही दो मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप के साथ साउथ अफ्रीका ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। साउथ अफ्रीका ने भारत का सबसे बड़ा गुरूर तोड़ते हुए वहीं कारनामा किया जो उन्होंने 25 साल पहले किया था।

बता दें कि साउथ अफ्रीका पहली ऐसी टीम बन गई है, जिन्होंने दो बार भारत को घर में क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले 1999-2000 में साउथ अफ्रीका ने भारत को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया था। IND vs SA Test Series: घरेलू किले की ढही दीवार भारत बनाम साउथ अफ्रीका (India vs South Africa Test Series 2025) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का नतीजा खेल के आखिरी और पांचवें दिन आया। साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहली पारी में साउथ अफ्रीका की टीम 489 रन पर ऑलआउट हुई।

पहली पारी में साउथ अफ्रीका की तरफ से सेनुरन मुथुसामी ने 206 गेंदों पर 109 रन ठोके, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये उनके इंटरनेशनल करियर का पहला शतक रहा। उनके अलावा मार्को यानसेन ने 93 रन बनाए थे। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, जबकि जडेजा-बुमराह और सिराज को दो-दो सफलता मिली।

इसके जवाब में टीम इंडिया 201 रन पर ऑलआउट हुई। भारत की पहली पारी में सिर्फ यशस्वी जायसवाल ही 50+ रन बना सके। यशस्वी ने 58 रन की पारी खेली। उनरे अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने 48 रन बनाए। सुंदर ने कुलदीप यादव के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 72 रन जोड़े, जिसके चलते भारत थोड़ा सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सका। साउथ अफ्रीका की ओर से मार्को यानसेन ने 6 विकेट लिए और साइमन हार्मर को तीन सफलता मिली। पहली पारी के हिसाब से साउथ अफ्रीका को 288 रन की लीड मिली और उन्होंने फॉलोऑन का फैसला नहीं किया।

दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम ने 260 रन बनाकर पारी घोषित की और इस तरह भारत को दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए 549 रन का टारगेट मिला। लेकिन मार्को यानसेन और साइमन हार्मर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को दूसरी पारी में 140 रन पर समेट दिया और 408 रन से जीत दर्ज की। यह भारत का ओवरऑल टेस्ट में और घर पर रनों के अंतर से सबसे बड़ी हार है। इससे पहले टीम इंडिया को 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर में 342 रन से हराया था।

इतना ही नहीं ये 13 महीने के अंदर घर पर भारत को दूसरी बार किसी टीम ने टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। इससे पहले अक्तूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-0 से हराया था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी यह हार शर्मनाक है।

भारत की सबसे बड़ी हार (रन के हिसाब से) भारत बनाम साउथ अफ्रीका-गुवाहाटी (आज)- 408 रन भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया-नागपुर (2004)- 342 रन भारत बनाम पाकिस्तान- कराची (2006)- 341 रन भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया- मेलबर्न (2007 )- 337 रन IND vs SA Test 2025: दोनों टेस्ट के मैच का स्कोर- पहला टेस्ट मैच (कोलकाता) साउथ अफ्रीका पहली पारी-159 रन

भारत पहली पारी-189 रन

साउथ अफ्रीका दूसरी पारी- 153 रन

भारत दूसरी पारी-93 रन दूसरा टेस्ट मैच (गुवाहाटी) साउथ अफ्रीका पहली पारी- 489 रन

भारत पहली पारी- 201 रन

साउथ अफ्रीका दूसरी पारी- 260 रन पर घोषित

भारत दूसरी पारी- 140 रन टेस्ट स्पेशलिस्ट से ज्यादा ऑलराउंडर पर भरोसा करना पड़ा भारी घरेलू परिस्थितियों और मनचाही पिच के बावजूद भारतीय टीम को दो मैचों की टेस्ट सीरीज (IND vs SA Test Series) में हार का सामना करना पड़ा। भारत की हार के बाद कोच गौतम गंभार की खूब आलोचना हो रही है। कोच गंभीर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वह लाल गेंद की क्रिकेट में टी-20 के आधार पर टीम चुन रहे हैं, जिसके कारण भारतीय टीम को क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में झटके पर झटके लग रहे हैं।

जब से गंभार भारत के कोच बने हैं, तब से भारत घर में 8 टेस्ट में से 4 हार चुका है। पिछले साल घर पर बांग्लादेश के खिलाफ दो मैच की सीरीज जीतकर गंभीर की कोचिंग की शानदार शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ने भारत को उसी के घर पर पहली बार 3-0 से हराया। हालांकि, रोहित शर्मा की कप्तानी में उस समय टेस्ट स्पेशलिस्ट ही सीरीज में खिलाए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर ऑस्ट्रेलिया में BGT में टीम इंडिया को 1-3 से हार मिली, जबकि इंग्लैंड में हुए तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी को 2-2 से ड्रॉ कराया।