    Palash और Smriti की शादी पोस्टपोन होने पर इस हाल में मुच्छल परिवार, बहन पलक ने कहा - 'मुश्किल समय'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:36 PM (IST)

    क्रिकेटर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और संगीतकार पलाश मुच्छल (Palash Muchhal) की शादी अचानक रद्द हो गई, जिससे कई अटकलें लगने लगीं। पहले ...और पढ़ें

    पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और संगीतकार और फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल की शादी में सितारों की धूम मचने की उम्मीद थी। लेकिन, अचानक कैंसिल हुई ये शादी इस साल की सबसे चर्चित शादियों में से एक बन गई क्योंकि इसे अचानक से कैंसिल कर दिया गया।

    पहली बार बहन ने तोड़ी चुप्पी

    कुछ लोगों ने पलाश पर चीटिंग का आरोप लगाया, वहीं अन्य ने दावा किया कि संगीतकार को उनकी शादी से ठीक एक रात पहले क्रिकेटर ने रंगे हाथों धोखा देते हुए पकड़ा था। अब, हफ्तों के बाद पलश की बहन पलक मुच्छल ने बताया कि दोनों परिवारों के लिए भी ये एक मुश्किल समय है और दोनों मिलकर इस मु्श्किल दौर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। पलश की बहन ने इसे उनके लिए मुश्किल समय बताया।

    परिवार के लिए मुश्किल समय

    फिल्मफेयर से बातचीत में पलक ने कहा, "मुझे लगता है कि परिवारों ने बहुत ही कठिन समय का सामना किया है और जैसा आपने अभी कहा... मैं बस यही दोहराना चाहूंगी कि हम इस समय सकारात्मकता में विश्वास रखना चाहेंगे और जितना हो सके पॉजिटिविटी फैलाएंगे और मजबूत बने रहें...।"

    कब होनी थी पलाश-स्मृति की शादी

    पलाश और स्मृति की शादी 23 नवंबर को स्मृति के होमटाउन सांगली, महाराष्ट्र में होने वाली थी। हालांकि, क्रिकेटर के पिता की तबीयत खराब होने के कारण उनकी शादी अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन हो गई। खबरों के मुताबिक, श्रीनिवास मंधाना को शादी वाली सुबह सीने में तकलीफ होने लगी और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की गई और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

    हाल ही में, स्मृति और पलाश दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायो में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए हैं और नजर वाला इमोजी लगाया। हालांकि दोनों की तरफ से ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया है। इमोजी से ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिविटी को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं।

