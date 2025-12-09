Language
    Smriti Mandhana: शादी कैंसिल होने के बाद स्मृति मंधाना ने किया चौंकाने वाला इंस्टा अपडेट, हर कोई रह गया दंग

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:02 AM (IST)

    Smriti Mandhana removes Evil Eye emoji: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने संगीतकार पलाश मुच्छल से शादी टूटने के बाद अपने इंस्टाग्राम ब ...और पढ़ें

    Smriti Mandhana ने इंस्टा से हटाया ‘Evil Eye’ का इमोजी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Smriti Mandhana removes Evil Eye Emoji: भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना लगातार सुर्खियों में बनीं हुई हैं। म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल संग शादी कैंसिल होने के बाद उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम बायो से ईविल आई (Evil Eye) इमोजी हटा दिया है, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह कदम उस समय आया है जब उनकी पलाश मुच्छल संग शादी टूट गई। फैंस यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बदलाव के पीछे क्या वजह हो सकती है।

    Smriti Mandhana ने हटाया ‘Evil Eye’ का इमोजी

    भारतीय महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana Evil Eye) काफी समय से म्यूजिक कंपोजर और फिल्म डायरेक्टर पलाश मुच्छल को डेट कर रही थीं। दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चा जोरों पर थी और उनकी शादी 23 नवंबर को होनी थी। लेकिन इसी दिन स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया, जिसके कारण शादी को पोस्टपोन कर दिया गया।

    इसके बाद पलाश (Palash Muchhal Smriti Mandhana)का नाम मिस्ट्री गर्ल डी’कोस्टा के साथ जुड़ा और उनकी कुछ चैट्स लीक हुई। इतना ही नहीं, पलाश पर फैंस ने चीटिंग के भी गंभीर आरोप लगाए।

    न तो स्मृति और न ही पलाश ने किसी तरह का खुलकर बयान दिया, लेकिन दोनों ने इंस्टाग्राम पर 7 दिसंबर 2025 को यह कंफर्म कर दिया कि शादी अब नहीं होगी। उन्होंने इसे निजी मामला बताया और कहा कि इस विषय पर और बात न की जाए।

    ईवल आई इमोजी हटाया

    जब स्मृति-पलाश की शादी टली थी, उस समय स्मृति और पलाश दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायो में ईविल आई इमोजी (Smriti Mandhana removes Evil Eye emoji from Instagram bio) लगाया था। माना जाता है कि यह इमोजी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव का प्रतीक होता है। यह इमोजी लंबे समय से उनके बायो में मौजूद था, लेकिन शादी टूटने के बाद स्मृति ने इसे अपने बायो से हटा दिया। 

    स्मृति ने इस बदलाव के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन फैंस इसे उनके लिए एक नया शुरुआत या पुरानी बातों से दूर जाने का संकेत मान रहे हैं। 

     


    image

    स्मृति-पलाश ने 'Evil Eye' इमोजी जब अपने इंस्टा बायो पर लगाया था

    आगे बढ़ रही हैं स्मृति

    बता दें कि स्मृति मंधाना हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को निजी रखने के लिए जानी जाती हैं। वह अभी पूरी तरह से अपने क्रिकेट करियर और भारत के लिए खेलने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। फैंस भी उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि वह मैदान पर लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती रहें और देश का नाम रोशन करती रहें।

