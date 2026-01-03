IND vs NZ ODI Series: हार्दिक पांड्या को भारतीय स्क्वॉड में क्यों नहीं मिला मौका? BCCI ने बताई इसके पीछे की सही वजह
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का एलान किया गया। वनडे सीरीज के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलरा ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शनिवार को 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का एलान किया गया। इस टीम में चोट से उबरने के बाद कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। हालांकि, श्रेयस अय्यर की उपलब्धता बीसीसीआई COE से फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर निर्भर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान अय्यर चोटिल हो गए थे।
हार्दिक को जगह क्यों नहीं दी गई?
वनडे सीरीज के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। बीसीसीआई ने अपनी विज्ञप्ति में भी साफ किया है कि हार्दिक को वनडे टीम में जगह क्यों नहीं दी गई है?
बीसीसीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हार्दिक पांड्या को एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं दी है। इतना ही नहीं आगामी आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप को देखते हुए उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है।
शानदार फॉर्म में हैं हार्दिक
हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हैं। वह इन दिनों शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में इसकी बानगी देखने को मिली थी। हार्दिक ने गेंद के साथ ही बल्ले से भी कमाल का प्रदर्शन किया था।
उन्होंने 4 मुकाबलों में 142 रन बनाए थे और 3 विकेट भी चटकाए थे। इस दौरान भारतीय ऑलराउंडर ने 2 अर्धशतक भी जड़े थे। हार्दिक के इस प्रदर्शन को देखते हुए बोर्ड उन्हें टी20 विश्व कप के लिए बचा कर रखना चाहता है।
वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल।
🚨 News 🚨— BCCI (@BCCI) January 3, 2026
India’s squad for @IDFCFIRSTBank ODI series against New Zealand announced.
Details ▶️ https://t.co/Qpn22XBAPq#TeamIndia | #INDvNZ pic.twitter.com/8Qp2WXPS5P
वनडे सीरीज का शेड्यूल इस प्रकार है
- पहला वनडे: 11 जनवरी, वडोदरा
- दूसरा वनडे: 14 जनवरी, राजकोट
- तीसरा वनडे: 18 जनवरी, इंदौर
यह भी पढ़ें- Indian Team Announcement Live: न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम का एलान, श्रेयस अय्यर की वापसी, बुमराह को आराम
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।