स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। न्‍यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शनिवार को 15 सदस्‍यीय भारतीय क्रिकेट टीम का एलान किया गया। इस टीम में चोट से उबरने के बाद कप्‍तान शुभमन गिल और उपकप्‍तान श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। हालांकि, श्रेयस अय्यर की उपलब्धता बीसीसीआई COE से फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर निर्भर है। ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान अय्यर चोटिल हो गए थे।

हार्दिक को जगह क्‍यों नहीं दी गई? वनडे सीरीज के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। बीसीसीआई ने अपनी विज्ञप्ति में भी साफ किया है कि हार्दिक को वनडे टीम में जगह क्‍यों नहीं दी गई है?

बीसीसीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने हार्दिक पांड्या को एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति नहीं दी है। इतना ही नहीं आगामी आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप को देखते हुए उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है।

शानदार फॉर्म में हैं हार्दिक हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हैं। वह इन‍ दिनों शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में इसकी बानगी देखने को मिली थी। हार्दिक ने गेंद के साथ ही बल्‍ले से भी कमाल का प्रदर्शन किया था।

उन्‍होंने 4 मुकाबलों में 142 रन बनाए थे और 3 विकेट भी चटकाए थे। इस दौरान भारतीय ऑलराउंडर ने 2 अर्धशतक भी जड़े थे। हार्दिक के इस प्रदर्शन को देखते हुए बोर्ड उन्‍हें टी20 विश्‍व कप के लिए बचा कर रखना चाहता है।