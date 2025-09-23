Shreyas Iyer ने टेस्ट से लिया ब्रेक, BCCI और सेलेक्शन कमेटी को लेटर लिख बताई दिल की बात

भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक लेने की बात कही है। पीठ की पुरानी समस्या के इलाज के लिए उन्होंने चयनकर्ताओं को बताया कि उन्हें इस लंबे फार्मेट से ब्रेक चाहिए। ऑस्ट्रेलिया-ए के विरुद्ध भारत-ए का कप्तान बनाए जाने के बाद उन्होंने सीरीज से नाम वापस ले लिया।

जेएनएन, नई दिल्ली : भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर रेड-बॉल क्रिकेट (टेस्ट) से ब्रेक लेने की बात कही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ सीरीज में भारत-ए टीम से नाम वापस लेने के बाद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज अय्यर ने नेशनल चयनकर्ताओं और बोर्ड को बताया है कि पीठ की पुरानी समस्या के इलाज के लिए उन्हें इस लंबे फार्मेट से ब्रेक चाहिए।

अय्यर को ऑस्ट्रेलिया-ए के विरुद्ध भारत-ए का कप्तान बनाया गया था। हालांकि इस सीरीज के दूसरे अनाधिकृत टेस्ट से पहले ही उन्होंने सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया और अब ध्रुव जुरैल उनकी जगह पर कप्तानी कर रहे हैं। अय्यर ने बीसीसीआई को लिखा है कि पीठ में अकड़न और थकान की समस्या के कारण वह कुछ समय के लिए रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक लेंगे।

सेलेक्टर्स से की बात बताया जा रहा है कि चयनकर्ताओं और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर से चर्चा के बाद अय्यर ने इस बात को एक ईमेल में औपचारिक रूप से बताया है। अय्यर ने बोर्ड को बताया है कि वह पिछले साल रणजी ट्रॉफी में ओवरों के बीच ब्रेक ले पाए थे, लेकिन वे भारत-ए के लिए या टेस्ट क्रिकेट खेलते समय ऐसा नहीं कर सकते। माना जा रहा है कि अय्यर के इस रुख से चयनकर्ताओं को अब उनके भविष्य के बारे में पता चल गया है कि वह टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते।