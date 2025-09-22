IND A vs AUS A: श्रेयस अय्यर वापस लौटे, ध्रुव जुरैल करेंगे कप्तानी

लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाले दूसरे मुकाबले में भारत-ए के कप्तान श्रेयस अय्यर निजी कारणों से नहीं खेलेंगे। उनकी जगह ध्रुव जुरैल टीम की कमान संभालेंगे जिन्होंने पहले मैच में शतक बनाया था। केएल राहुल और मोहम्मद सिराज के खेलने की संभावना है जिससे टीम इंडिया मजबूत होगी।

जागरण संवाददाता, लखनऊ: अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मंगलवार से ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ शुरू हो रहे सीरीज के दूसरे एवं अहम मुकाबले में भारत-ए के कप्तान श्रेयस अय्यर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। निजी कार्य से अय्यर मुंबई वापस लौट गए।

सूत्रों के मुताबिक, श्रेयस की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज और पहले मैच में शानदार शतकीय पारी खेलने वाले ध्रुव जुरैल टीम की कमान संभालेंगे। श्रेयस पहले मैच में सिर्फ आठ रन बनाकर आउट हो गए थे। चार दिवसीय मैच में स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और मोहम्मद सिराज का खेलना तय माना जा रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों के अंतिम-एकादश में शामिल होने से भारत का पलड़ा भारी रहेगा।

राहुल ने किया अभ्यास, सिराज नहीं पहुंचे दूसरे मैच से पहले भारतीय टीम ने सोमवार को अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया और नेट पर करीब तीन घंटे बिताए, लेकिन इस दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज मैदान में नहीं पहुंचे। उन्होंने अभ्यास की जगह आराम को तरजीह दी। हालांकि, केएल राहुल समेत टीम के अन्य सदस्यों ने कोच ऋषिकेश कानितकर की निगरानी में अभ्यास कर अपनी तैयारी पुख्ता की। राहुल ने नेट पर देर तक बल्लेबाजी की। वह बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे की गेंद पर बड़े शाट लगाते नजर आए। नेट पर बल्लेबाजी के दौरान राहुल अच्छी लय में नजर आ रहे थे।