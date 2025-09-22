Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND A vs AUS A: श्रेयस अय्यर वापस लौटे, ध्रुव जुरैल करेंगे कप्तानी

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:22 PM (IST)

    लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ होने वाले दूसरे मुकाबले में भारत-ए के कप्तान श्रेयस अय्यर निजी कारणों से नहीं खेलेंगे। उनकी जगह ध्रुव जुरैल टीम की कमान संभालेंगे जिन्होंने पहले मैच में शतक बनाया था। केएल राहुल और मोहम्मद सिराज के खेलने की संभावना है जिससे टीम इंडिया मजबूत होगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में ध्रुव जुरैल करेंगे कप्तानी

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में मंगलवार से ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ शुरू हो रहे सीरीज के दूसरे एवं अहम मुकाबले में भारत-ए के कप्तान श्रेयस अय्यर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। निजी कार्य से अय्यर मुंबई वापस लौट गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों के मुताबिक, श्रेयस की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज और पहले मैच में शानदार शतकीय पारी खेलने वाले ध्रुव जुरैल टीम की कमान संभालेंगे। श्रेयस पहले मैच में सिर्फ आठ रन बनाकर आउट हो गए थे। चार दिवसीय मैच में स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और मोहम्मद सिराज का खेलना तय माना जा रहा है। इन दोनों खिलाड़ियों के अंतिम-एकादश में शामिल होने से भारत का पलड़ा भारी रहेगा।

    राहुल ने किया अभ्यास, सिराज नहीं पहुंचे

    दूसरे मैच से पहले भारतीय टीम ने सोमवार को अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया और नेट पर करीब तीन घंटे बिताए, लेकिन इस दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज मैदान में नहीं पहुंचे। उन्होंने अभ्यास की जगह आराम को तरजीह दी। हालांकि, केएल राहुल समेत टीम के अन्य सदस्यों ने कोच ऋषिकेश कानितकर की निगरानी में अभ्यास कर अपनी तैयारी पुख्ता की। राहुल ने नेट पर देर तक बल्लेबाजी की। वह बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे की गेंद पर बड़े शाट लगाते नजर आए। नेट पर बल्लेबाजी के दौरान राहुल अच्छी लय में नजर आ रहे थे।

    वेस्टइंडीज सीरीज को देखकर लिया फैसला

    सूत्रों के मुताबिक, वेस्टइंडीज के खिलाफ दो अक्टूबर से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज को देखते हुए टीम प्रबंधन मंगलवार को आस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को मैदान में उतारेगा। राहुल को श्रेयस अय्यर और सिराज को आयुष बडोनी की जगह शामिल किया जाएगा। सिराज की वापसी से भारतीय टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण मजबूत होगा। पहले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा और खलील अहमद आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में विफल रहे थे।

    यह भी पढ़ें- IND vs WI: करुण नायर का क्या होगा? वेस्टइंडीज सीरीज के लिए इस ऑलराउंडर से मिल रही कड़ी टक्कर

    यह भी पढ़ें- सौरव गांगुली, हरभजन सिंह को पीछे कर मिथुन मन्हास कैसे बनने वाले हैं BCCI के नए बॉस, एक मीटिंग में बना था मास्टर प्लान