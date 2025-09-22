सौरव गांगुली, हरभजन सिंह को पीछे कर मिथुन मन्हास कैसे बनने वाले हैं BCCI के नए बॉस, एक मीटिंग में बना था मास्टर प्लान

रोजर बिन्नी के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को एक और क्रिकेटर अध्यक्ष के तौर पर मिलने वाला है। मिथुन मन्हास को इस पद के लिए चुना गया है बस औपचारिक एलान बाकी है। मन्हास का नाम जब सामने आया तो सभी हैरान थे। अब सामने आया है कि वह कैसे इस पद तक पहुंचे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास का अगला बीसीसीआई अध्यक्ष बनना तय है। उनके नाम पर सहमति बन गई है और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर लिया है। 28 सितंबर को होने वाली बोर्ड की एजीएम में इसका औपचारिक एलान हो जाएगा।

कुछ दिन पहले जब दैनिक जागरण ने ये खबर चलाई थी कि मिथुन का अगला बीसीसीआई अध्यक्ष बनना तय है तो कई लोगों को हैरानी हुई थी। मिथुन का नाम अचानक से सामने आया था। उनके नाम की किसी भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन एक मीटिंग में तय हो गया था कि उनके हिस्से ये जिम्मेदारी आनी है।

सौरव गांगुली, हरभजन सिंह को छोड़ा पीछे अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई के पास इस पोजिशन को लेकर कोई क्लीन च्वाइस नहीं थी। बोर्ड इस बात को लेकर साफ था कि वह एक क्रिकेटर को ही इस पद पर देखना चाहता है जो बीसीसीआई के 2019 में लागू हुए नए संविधान के तहत जरूरी भी है। ऐसे में बीसीसीआई के पास चार विकल्प थे जिनमें मिथुन के अलावा पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और एक और पूर्व स्पिनर रघुराम भट के नाम शामिल थे।

यहां बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने जम्मू एवं कश्मीर से आने वाले मिथुन का चुनाव किया और शनिवार को काफी चर्चा के बाद उनके नाम पर मुहर लगी। ऐसा रहा करियर रिपोर्ट में बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से लिखा गया है, "ये बीसीसीआई के लोगों के लिए आसान फैसला नहीं था। मिथुन को लेकर सभी तरह की तकनीकी बातों पर चर्चा की गई थी। इस संबंध में कानूनी सलाह भी ली गई। बैठक आधी रात तक चली। बोर्ड ने एक क्रिकेटर को अध्यक्ष बनाने का रास्ता निकाल लिया।"