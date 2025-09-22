Language
    अभिषेक शर्मा क्यों करते हैं 'L' सेलिब्रेशन, पाकिस्तान को रौंदने के बाद कप्तान के सामने खोल दिया राज

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:34 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी बैटिंग की और टीम इंडिया की जीत में अहम रोल निभाया। अभिषेक ने शानदार अर्धशतक जमाया और इसके बाद एल बनाते हुए सेलिब्रेशन किया। इस सेलिब्रेशन को लेकर काफी चर्चा होती है। अब अभिषेक ने इसके पीछे की वजह बताई है।

    अभिषेक शर्मा ने अपने खास सेलिब्रेशन पर किया खुलासा

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। इस मैच में अभिषेक ने शानदार अर्धशतक जमाया। उन्होंने 39 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली। अर्धशतक जमाने के बाद अभिषेक ने हाथ की उंगली से एल बनाकर सेलिब्रेशन किया। इसके पीछे क्या वजह है अभिषेक ने इस बात का खुलासा किया है।

    पाकिस्तान ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए थे। भारत ने 18.5 ओवरों में चार विकेट खोकर ये टारगेट हासिल कर लिया। अभिषेक ने उप-कप्तान और बचपन के दोस्त शुभमन गिल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की और टीम की जीत की नींव रखी।

    सूर्यकुमार ने खुलावाया राज

    मैच के बाद अभिषेक ने बीसीसीआई टीवी पर सूर्यकुमार यादव से बात की। सूर्यकुमार ने अभिषेक से पूछा, "ग्लव्स उतार कर, बाहें चढ़ाकर आप जो करते हैं उसका क्या मतलब है। पूरा विश्व जानना चाहता है।"

    कप्तान के सवाल का जवाब देते हुए अभिषेक ने बताया कि वह जो एल बनाते हैं उसका मतलब भारतीय फैंस का प्यार होता है और वह अपना प्रदर्शन अपने फैंस को डैडिकेट करते हैं। इसके अलावा अपनी टीम के साथियों को भी। अभिषेक का ये जश्न हाल के दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

    उन्होंने कहा, "इसका मतलब प्यार होता है। ये लव साइन उन फैंस के लिए हैं जो हमें सपोर्ट करने यहां आए थे, टीम इंडिया के लिए है। आईपीएल फैंस के लिए भी है। ये भारत के लिए है।"

    गिल के साथ साझेदारी को लेकर कही दिल की बात

    इस मैच में अभिषेक और गिल ने पहले विकेट के लिए शानदार साझेदारी की। इस साझेदारी पर अभिषेक ने कहा कि वह दोनों अंडर-12 के दिनों से साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम अंडर-12 के दिनों से साथ हैं। हमारे लिए अभी भी ये एक जैसी चीज है। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मैं बता सकता हूं कि वह कब गेंद को मारने वाला है। वो क्या शॉट खेलने वाला है। वह भी जानता है कि मैं क्या शॉट खेलने वाला हूं। कई बार ये सिर्फ आंखें मिलाने से पता चल जाता है।"

