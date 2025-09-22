'अभिषेक शर्मा क्रिकेट की दुनिया के परखच्चे उड़ा देगा', आर अश्विन ने गेंदबाजों को खुलेआम दे दी चेतावनी
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफ की है और कहा है कि वह युवराज सिंह की विरासत को आगे ले जाते हुए सीमित ओवरों में भारत के बेहतरीन खिलाड़ी बनेंगे। अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी रफ्तार में बल्लेाबजी कर सभी को हैरान कर दिया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 के मैच में अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी ने भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को हैरान कर दिया है। अश्विन ने तो पूरे विश्व के गेंदबाजों को एक तरह से चेतावनी दे डाली है और कहा कि ये बल्लेबाज सीमित ओवरों में भारत का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनेगा।
23 साल के अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी रफ्तार में रन बनाए। इस दौरान उनकी बल्लेबाजी में एलीगेंस, क्लास के साथ-साथ ताकत भी देखने को मिली। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे शानदार गेंदबाज माने जाने वाले शाहीन शाह अफरीदी के पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर छक्का जमाया। अभिषेक ने 39 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली और भारत को जीत दिलाने में अहम रोल निभाया।
'ये तो शुरुआत है'
भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से मात दी। एशिया कप-2025 में ये भारत की पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत है। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये अभिषेक शर्मा के आने भर की बात नहीं है, बल्कि ये तो शुरुआत है। उनके सामने काफी लंबा भविष्य है। वह क्रिकेट की दुनिया के परखच्चे उड़ा देंगे।"
अश्विन ने कहा कि अभिषेक अपने मेंटर युवराज सिंह की विरासत को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा, "मुझे से ये लिखित में ले लीजिए। उनमें काफी काबिलियत है, ठीक उसी तरह जिस तरह से युवराज सिंह में थी। जिस तरह युवराज सिंह सीमित ओवरों में भारत के अहम खिलाड़ी बने उसी तरह अभिषेक बनेंगे। वह सीमित ओवरों में भारत के बेस्ट खिलाड़ी बनेंगे। वह आसानी से उस स्तर तक जा सकते हैं। मुझे लगता है कि वह युवराज की विरासत को आगे ले जाएंगे।"
पीटरसन भी हुए कायल
अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने बचपन के दोस्त शुभमन गिल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। उनकी बैटिंग देख इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन भी काफी प्रभावित दिखे। पीटरसन ने एक्स पर लिखा, "अभिषेक शर्मा अगले स्तर का बल्लेबाज है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो अगर फेल होते हैं तो काफी वेबकूफ दिखेंगे। लेकिन वह अपनी बैटिंग से पूरे विश्व के गेंदबाजों के कूटकर करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएंगे।"
