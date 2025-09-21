IND vs PAK: एक-दो नहीं टीम इंडिया ने छोड़े पांच कैच, गौतम गंभीर ने इस खिलाड़ी पर निकाला गुस्सा

एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में भारतीय टीम ने खराब फील्डिंग का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कुल 5 कैच छोड़े जिसका सीधा फायदा पाकिस्तान को मिला और उसने 20 ओवर में 171 रन बनाए। अगर कैच नहीं छोड़े गए होते तो पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाता।

अभिषेक त्रिपाठी, जागरण, दुबई: भारतीय टीम ने एशिया कप के सुपर-4 में आठ ओवर के अंदर तीन और पूरे मैच में पांच कैच छोड़कर पाकिस्तान को 170 रनों के पार जाने का मौका दिया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर भारतीय टीम ने ये कैच नहीं छोड़े होते तो पाकिस्तानी टीम इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाती। भारत ने इस टूर्नामेंट के लीग मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से हराया था। कैच पर कैच छूटते गए अभिषेक शर्मा ने हार्दिक पांड्या के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही डीप थर्ड मैन पर साहबिजादा फरहान का कैच छोड़ा। उस समय साहिबजादा शून्य पर ही थे। यह आसान कैच था, लेकिन अभिषेक पूरी तरह से चूक गए। इसके बाद पांचवें ओवर में फाइन लेग पर खड़े कुलदीप यादव ने सैम अयूब का आसान कैच छोड़ दिया। वरुण चक्रवर्ती की चौथी गेंद पर अयूब आउट ही हो गए थे लेकिन कुलदीप पूरी तरह से बिखर गए।

पिछले तीन मैच में कोई भी रन नहीं बनाने वाले सैम उस समय चार रन के निजी स्कोर पर थे और पाकिस्तानी टीम का कुल स्कोर 37 रन था। इसके बाद आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने साहिबजादा का कैच छोड़ दिया जो छक्के के लिए गया। वरुण की गेंद पर साहिबजादा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। लांग आन पर खड़े अभिषेक बाउंड्री के पास कैच ले सकते थे लेकिन गेंद उनके हाथ में लगकर बाउंड्री के पार चली गई।

गिल ने भी किया निराश 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर डीप मिड विकेट पर खड़े शुभमन गिल ने फहीम का कैच छोड़ा। बुमराह इसके कारण एक भी विकेट नहीं ले सके। उन्होंने चार ओवर के स्पैल में 45 रन दिए। पारी की आखिरी गेंद पर डीप बैकवर्ड प्वाइंट पर खड़े शिवम दुबे के हाथ से लगकर गेंद छक्के के लिए चली गई। अगर शिवम बाउंड्री के पास खड़े होते तो वह आसानी से कैच कर सकते थे।

गेंदबाजी में सबसे ज्यादा दो विकेट लेने वाले शिवम को पारी के बाद कोच गंभीर से इस कारण डांट भी सुननी पड़ी। भारतीय टीम ने दुबई में ऊंचे कैच का अभ्यास किया था क्योंकि दुबई स्टेडियम की रिंग आफ फायर लाइट के नीचे कैच लेने में दिक्कत होती है। इस स्टेडियम में काफी कैच भी छूटते हैं। सभी भारतीय खिलाड़ियों को अभ्यास कराया गया था और उनसे कहा गया था कि अगर लाइट में ऊंची कैच न दिखाई दे तो गेंद को नीचे आने पर पकड़ें।

आखिरी 10 ओवर में मैच संभला पाकिस्तान ने शुरुआती 10 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 91 रन बना लिए थे। भारतीय टीम धड़ाधड़ कैच छोड़ रही थी। 10 ओवर के बाद ड्रिंक्स के दौरान भारतीय कोच गौतम गंभीर मैदान में आए और उन्होंने कैच छोड़ने वाले अभिषेक और कुलदीप के कंधे में हाथ रखा। ड्रिंक के बाद अगले ही ओवर की तीसरी गेंद पर डीप बैकवर्ड स्कवायर पर खड़े अभिषेक ने आगे दौड़ते हुए सैम अयूब का बेहतरीन कैच किया। वहीं, शून्य पर बचने वाले साहिबजादा ने अपने टी-20 करियर का चौथा अर्धशतक जड़कर बल्ले से राइफल चलाने का आक्रामक सेलिब्रेशन किया।

शिवम ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर उन्हें कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों मिड ऑफ पर कैच आउट कराया। अपने तीन ओवर तक शिवम ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बांधे रखा था लेकिन जब उन्हें उनका चौथा और पारी का 18वां ओवर दिया गया तो उनकी खूब कुटाई हुई। उन्होंने 17 रन दिए जो पारी का सबसे महंगा ओवर रहा।

भारत ने हाथ नहीं मिलाया दूसरी पारी में ओस गिरने की संभावना को ध्यान रखते हुए सूर्य कुमार ने टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि मैच से पहले अभ्यास के दौरान काफी नमी थी। इस मैच में बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को बाहर किया गया, जिन्हें ओमान के विरुद्ध लीग मैच में खिलाया गया था। ओमान के विरुद्ध सिर पर चोट लगने के बाद फिट हुए अक्षर पटेल भी मैदान में उतरे।

पाकिस्तान ने टीम में दो बदलाव किए। हसन नवाज और खुशदिल शाह की जगह तेज गेंदबाजी आलराउंडर हुसैन तलत और फहीम अशरफ को शामिल किया। हारिस रऊफ टीम में बने रहे। सैम अयूब की जगह ओपनिंग करने उतरे फखर जमां की अच्छी शुरुआत ज्यादा देर नहीं चली। हार्दिक पांड्या की स्लोअर आफकट ने उनकी पारी का अंत कर दिया। रीप्ले में दिखा कि कैच मुश्किल से विकेटकीपर संजू सैमसन के पास पहुंचा। भारत ने 2.3 ओवर में 21 पर पहला विकेट ले लिया था लेकिन इसके बाद 10 ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा।

अजीबोगरीब तरह से आउट हुए नवाज 19वें ओवर की तीसरी गेंद बुमराह ने सलमान को फेंकी। सलमान ने उसे खेलने की कोशिश की। गेंद पैड से लगकर बैकवर्ड स्क्वायर की ओर गई। फील्डर ने गेंदबाजी छोर पर थ्रो किया। डायरेक्ट हिट नहीं लगी। उधर बल्लेबाजी छोर पर खड़े नवाज इधर उधर चल रहे थे। उनको लगा ही नहीं कि गेंद उनकी तरफ भी फेंक दी जाएगी।